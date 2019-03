Bharti Singh and Haarsh Limbachiyaa Child: भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया अभी फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन कपल ने अभी से अपने बच्चे का नाम तय कर लिया है। दरअसल कपल के पास इसके अलावा अन्य कोई विकल्प भी नहीं बचा था। दरअसल अपने नए शो की शूटिंग के दौरान हर्ष लिंबाचिया को एक चैलेंज दिया गया था। लेकिन हर्ष इस टास्क को पूरा करने में असफल रहे थे। जिसके बाद हर्ष को सजा के तौर पर अपनी बाजू पर ‘आई लव यू विकास’ नाम का एक टैटू बनवाना था।

हर्ष के बाजू पर हमेशा के लिए टैटू बन जाने के कारण कपल ने इस समस्या का भी हल खोज निकाला है। टेली चक्कर से बातचीत में भारती ने कहा, ”अब टैटू बन चुका है और यह हमेशा हर्ष के साथ रहने वाला है। हम अपने बच्चे का नाम विकास रख सकते हैं।” हर्ष के टैटू को लेकर विकास गुप्ता ने एक ट्वीट में लिखा- ‘नेशनल टेलीविजन पर हर्ष ने टैटू बनवाया।’

Harsh getting tattoo done I love Vikas on national television #Khatra @colorstv https://t.co/1F2HXpKWwt

— Vikas Gupta (@lostboy54) March 3, 2019