‘भारत’ में प्रियंका के रोल के लिए सुनील ग्रोवर ने दिया ऑडिशन, वायरल हो रहा ये फनी वीडियो

प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म ‘भारत’ से दूरी बना ली है। फिल्म निर्देशक अली अब्बास जफर ने बीते शनिवार को ट्वीट कर लिखा कि वह जल्द ही सलमान खान की हिरोइन की घोषणा करेंगे। बताया जाता है कि फिल्म मेकर्स ने लीड एक्ट्रेस की तलाश शुरू कर दी है। इसी बीच कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का एक फनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें सुनील सलमान की अपकमिंग फिल्म के लिए हिरोइन का ऑडिशन देते हुए नजर आ रहे हैं।

मेकर्स प्रियंका के रिप्लेसमेंट की तलाश कर रहे हैं, वहीं सुनील ग्रोवर ने सलमान की हिरोइन बनने की ईच्छा सोशल मीडिया पर जाहिर की है। सुनील जो कि पहले से ही भारत फिल्म का हिस्सा हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक मजाकिया वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए सुनील ने कैप्शन लिखा, नैन्नी की तरफ से वैंकेसी का ऐप्लिकेशन। क्लिप में ग्रोवर एक महिला के रोल में नजर आ रहे हैं। टीम भारत की ओर से सुनील की पोस्ट में फनी कमेंट्स किए गए हैं। अली अब्बास जफर ने लिखा- हाहा, तुम पागल हो सुनील ग्रोवर और हमेशा इसी तरह रहना, प्यार। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क्वाटिंको स्टार प्रियंका चोपड़ा को कैटरीना कैफ और जैकलीन फर्नांडीस रिप्लेस कर सकती हैं।

Application for the vacancy from Nancy @aliabbaszafar @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/ngZQjJQ29V

Hahahahaha ….. you are mad @WhoSunilGrover … be like this always …love

— ali abbas zafar (@aliabbaszafar) July 28, 2018