हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता भरत कपूर का सोमवार को मुंबई में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। पिछले तीन दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और इससे पहले उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। उनके करीबी मित्र और अभिनेता अवतार गिल ने इस दुखद खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि भरत कपूर ने अपने घर पर अंतिम सांस ली।

अवतार गिल के अनुसार, भरत कपूर के बेटे राहुल ने उन्हें फोन कर उनके निधन की जानकारी दी। गिल ने कहा कि भरत कपूर कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। शाम को मुंबई में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

भरत कपूर ने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक में की थी और उन्होंने बॉलीवुड में सहायक तथा खलनायक की कई यादगार भूमिकाएँ निभाईं। फिल्म Noorie में उनका किरदार काफी चर्चित रहा था। इसके अलावा उन्होंने Bazaar, Aakhree Raasta, Khuda Gawah, Barsaat और कई टीवी धारावाहिकों में भी अपनी छाप छोड़ी। उनकी दमदार आवाज़ और स्क्रीन प्रेज़ेंस ने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई।

उनके निधन से हिंदी सिनेमा जगत में शोक की लहर है, कई कलाकारों ने उन्हें एक संवेदनशील इंसान और शानदार अभिनेता के रूप में याद किया है।

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