Bharat Box Office Collection Day 5: सलमान खान स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘भारत’ सिनेमाघरों में 5 जून को दस्तक दे चुकी है। तब से लेकर अब तक इस फिल्म पर पैसों की बारिश हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। ऐसे में फिल्म ने अपने चौथे दिन में ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल होकर दिखा दिया। बता दें, ओपनिंग डे पर सलमान खान की भारत ने 42.30 करोड़ रुपए की कमाई की थी। गुरुवार यानी 6 जून को फिल्म ने कमाए थे 31 करोड़ रुपए। शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन रहा 22.20 करोड़ रुपए। शनिवार को कैटरीना सलमान की भारत ने बटोरे 26.70 करोड़ रुपए। ऐसे में फिल्म की टोटल कमाई हो चुकी है 122.20 करोड़ रुपए।

अब सभी को इंतजार है कि रविवार को छुट्टी के दिन ‘भारत’ ने कितनी कमाई की। माना जा रहा है कि रविवार को भी फिल्म की धमाकेदार कमाई ही हुई होगी। क्योंकि सलमान खान के फैंस छुट्टी के मौके पर तो इस फिल्म को देखने के लिए उतावले रहे होंगे। ईद के मौके पर सलमान खान अपने फैंस के लिए ये फिल्म लाए थे। हर ईद पर सलमान अपने चाहने वालों के लिए कुछ न कुछ खास करते हैं। ऐसे में अब सलमान के फैंस भी ‘भारत’ को नया मुकाम दिलवाएंगे ऐसे अंदाजे लग रहे हैं। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने भी इस फिल्म को बेहतर बताया है। उन्होंने अपने वनवर्ड रिव्यू में इसे ‘स्मैश हिट’ करार दिया है। साथ ही इस फिल्म को 4 स्टार्स के साथ नवाजा है। आइए देखें फिल्म को 5वें दिन सिनेमाघरों में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है:-

#Bharat rocks the BO… Biz jumps on Day 4… Multiplexes join the party, single screens rock-steady… Will continue its winning streak today [Sun]… Being patronised by family audience… Wed 42.30 cr, Thu 31 cr, Fri 22.20 cr, Sat 26.70 cr. Total: ₹ 122.20 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 9, 2019