Bharat Box Office Collection Day 13: फिल्म भारत ने दर्शकों को मन में एक खास जगह बना ली है। ऐसे में फिल्म हर दिन बेहतरीन कर दिखा रही है। हालांकि पहले हफ्ते के मुकाबले फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली बावजूद इसके सलमान खान की फिल्म अच्छा स्कोर कर रही है। अब तक फिल्म की टोटल कमाई हो चुकी है 194.90 करोड़ रुपए। यानी रविवार को फिल्म भारत ने 6.5 करोड़ नेट कमाए थे। भारत-पाकिस्तान मैच के चलते इस फिल्म की कमाई पर खासा असर देखने को मिला। नहीं तो अभी तक सलमान की फिल्म 200 करोड़ के पार पहुंच जाती। लेकिन माना जा रहा है कि आज यानी 18 जून को फिल्म का आंकड़ा 200 करोड़ के पार पहुंच सकता है।

सोमवार को फिल्म भारत ने कितनी कमाई की यह जानने के लिए सलमान फैंस काफी बेताब नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं अभी भी फिल्म को लेकर पॉजिटिव बातें हो रही हैं। फिलहाल सभी कलेक्शन और 200 करोड़ के क्लब की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सलमान खान के फैंस आइए जानते हैं:-

#Bharat Sunday- ₹ 6.5 cr nett approx. Total- ₹ 194.90 cr nett. Film holds well despite IndiavsPak match. All set to enter 200 cr club this week.

— Sumit kadel (@SumitkadeI) June 17, 2019