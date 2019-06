Bharat Box Office Collection Day 1: सलमान खान स्टारर फिल्म ‘भारत’ ईद (5 जून) के मौके पर रिलीज हो चुकी है। भारत के जरिए सलमान ने अपने फैन्स को परफेक्ट ईदी दी है। फिल्म को लेकर फैन्स के बीच का उत्साह है। यही कारण है कि फिल्म ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान की ‘भारत’ ने रिलीज वाले दिन 42 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की है। ऐसे में सलमान खान की यह फिल्म उनके अबतक के करियर की ओपनिंग डे पर सबसे बड़ी साबित हुई है।

फिल्म के बज को देखते हुए ट्रेड एनालिस्ट ने ऐसे कयास लगाए हैं कि फिल्म रविवार यानि वीकेंड तक 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी। वहीं फिल्म के लाइफटाइम कलेक्शन को लेकर चर्चा है कि फिल्म 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है। भारत से पहले सलमान की फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म ने रिलीज वाले दिन 40 करोड़ 35 लाख रुपए का कलेक्शन किया था।

#Bharat hits the ball out of the park on Day 1…

Emerges Salman’s biggest #Eid opener, surpassing Day 1 biz of #Sultan [₹ 36.54 cr].

Emerges Salman’s *biggest opener ever, surpassing Day 1 biz of #PremRatanDhanPayo [₹ 40.35 cr].

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 6, 2019