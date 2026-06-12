Bharat Bhhagya Viddhaata Release and Review LIVE: कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ आज 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल के कर्मचारियों और नर्सों की बहादुरी पर आधारित इस फिल्म में कंगना एक साहसी नर्स की भूमिका निभा रही हैं।

रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कई दर्शक फिल्म की भावनात्मक कहानी, देशभक्ति से भरे संदेश और कंगना की दमदार परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसके निर्देशन और स्क्रीनप्ले पर अपनी राय दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि ‘भारत भाग्य विधाता’ को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस का क्या कहना है।

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