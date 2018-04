Bharat Ane Nenu Box Office Collections: महेश बाबू की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कर रही रिकॉर्डतोड़ कमाई, ‘बाहुबली’ को भी पछाड़ा

Bharat Ane Nenu Box Office Collection: साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म ‘भारत अने नेनु’ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है। फिल्म महज दो दिन में ही 100 करोड़ रुपए की कमाई करने में कामयाब हो गई थी। ताजा आकंड़ों के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 125 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। बीते शुक्रवार को रिलीज हुई महेश बाबू स्टारर फिल्म ‘भारत अने नेनु’ वर्ल्डवाइड सुपरहिट साबित हो रही है। फिल्म दर्शकों की ओर से मिल रहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के कारण रिलीज होने के 48 घंटे के अंदर ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने में कामयाब रही, वहीं अब मात्र 4 दिन में फिल्म ने 125 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है।

फिल्म के बिजनेस से संबंधित आंकड़ों की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी है। बाला के ट्वीट के अनुसार, फिल्म की टीम की ओर से ऑफिशियल अपडेट है कि फिल्म ‘भारत अने नेनु’ ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 125 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। फिल्म की कहानी की बात करें तो राजनीतिक कहानी वाली इस फिल्म में महेश बाबू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के किरदार में नजर आ रहे हैं। ड्रामा और सस्पेंस से भरी महेश बाबू की इस फिल्म को 45 देशों में रिलीज किया गया है।

Official Update from Team #BharatAneNenu – The movie has grossed ₹ 125 Crs at the WW BO till now.. pic.twitter.com/F5F0JmmObU — Ramesh Bala (@rameshlaus) April 24, 2018