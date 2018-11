हे गोविंद, राधिका गोरी से, मेरे तो गिरधर गोपाल, मुझे मिला रंगीला यार, जय कन्हैया लाल जैसे गानों को आवाज देने वाले विनोद अग्रवाल का 63 साल की उम्र में निधन हो गया। 6 अक्टूबर मंगलवार सुबह 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। सीने में दर्द की वजह से ही उन्हें रविवार को उन्हें मथुरा के नयति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। अग्रवाल के परिवार वाले उन्हें लेने मथुरा पहुंच गए हैं। वह वृंदावन के पुष्पांजलि बैकुंठ अपार्टमेंट में रहते थे। दिल्ली में जन्मे अग्रवाल कृष्ण के अन्यय भक्त थे।विनोद अग्रवाल ने देश में ही नहीं बल्कि उन्होंने ब्रिटेन, इटली, सिंगापुर, स्विटजरलैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, दुबई समेत कई देशों में अपने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। वह 1500 से ज्यादा प्रोग्राम कर चुके थे। सुरों के बादशाह विनोद्र अग्रवाल भले ही अब हमारे बीच न हों लेकिन उनके गाने हमेशा ही लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहेंगे।

Bhajan singer Vinod Agarwal passed away in a hospital in Mathura around 4 am today. He died due to multiple organ failure. pic.twitter.com/niSsxoFM0H

— ANI UP (@ANINewsUP) November 6, 2018