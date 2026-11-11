कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जिनकी मिठास और अपनापन कभी कम नहीं होता। भाई-बहन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें बचपन की शरारतें, ढेर सारा प्यार, नोकझोंक और एक-दूसरे के लिए बेशुमार अपनापन छिपा होता है।

आज आपको बताते हैं 61 साल पुराना एक ऐसा ही सदाबहार गाना, जो भाई-बहन के खूबसूरत रिश्ते और उनके अनमोल प्यार को बखूबी बयां करता है। 1965 में आई फिल्म ‘काजल’ का ये गाना आज भी भैया दूज पर काफी पसंद किया जाता है। गाने का नाम है ‘मेरे भैया मेरे चंदा’।

इस गीत को पर्दे पर खूबसूरती से फिल्माया था हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा मीना कुमारी ने। उनके साथ फिल्म में धर्मेंद्र, राज कुमार और शैलेश कुमार भी दिखाई दिए थे। इस गीत को अपनी सुरीली आवाज आशा भोसले ने दी थी। गाने को बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे थे और संगीतकार रवि शंकर शर्मा ने गाने का संगीत तैयार किया। उस दौर में ये गाना सारेगामा लेबल के अंडर रिलीज हुआ था।

गाने के बोल…

‘मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन

तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज ना लूं’

ये गाना भैया दूज के त्योहार की गहराई को साफ दिखाता है। भाई की कीमत किसी बहन के लिए क्या होती है, इस गाने में झलकती है। गाने की सिर्फ ये दो लाइनें ही काफी हैं ये दिखाने के लिए कि किसी बहन में उसके भाई के प्रति कितना असीम प्यार, सम्मान और भावनात्मक लगाव होता है।

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ये गाना बताता है कि भाई बहन के लिए सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा होता है। जिसकी जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। एक बहन के दिल में अपने भाई के लिए कितना अपनापन और लगाव होता है, ये गाना यही दिखाता है।

बहनों के लिए भाई का होना क्या होता है ये शायद वो समझ सकता है जिसके भाई नहीं होते। उनके लिए भाई की परिभाषा ही अलग होती है। भैया दूज का त्योहार उनके लिए एक अलग भाव के साथ होता है। ये एक शानदार और अनमोत रिश्ता है जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही किसी दूसरी चीज से इसकी भरपाई हो सकती है।