बहुत कम लोग जानते होंगे कि अभिनेत्री भाग्यश्री महाराष्ट्र के सांगली के पटवर्धन राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। अब उनके शाही परिवार के मंदिर में एक्ट्रेस के आरती करने से उनके परिवार में विवाद खड़ा हो गया है। उनके पिता ने इस बात पर आपत्ति जताई है।

भाग्यश्री के माता-पिता ने उनके मंदिर में आरती करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अब यह रस्म उनके गोद लिए बेटे और एक्ट्रेस के भाई युवराज आदित्यराजे पटवर्धन की जिम्मेदारी है।

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भाग्यश्री के पिता ने जताई आपत्ति

सांगली के पूर्व शाही परिवार के मुखिया और भाग्यश्री के पिता विजयसिंहराजे पटवर्धन ने सोमवार को सांगली में पत्रकारों से कहा, “आदित्यराजे सांगली की गद्दी के इकलौते वारिस हैं। मेरे इकलौते वारिस होने के नाते, मंदिर में आरती करने का अधिकार उन्हीं का है।”

इसके जवाब में भाग्यश्री ने पत्रकारों को बताया कि सांगली की परंपराओं को बनाए रखने के लिए परिवार की भागीदारी जरूरी है। दरअसल, यह विवाद तब सामने आया जब भाग्यश्री चार साल बाद सांगली लौटीं और उन्होंने इस मंदिर में आरती की। बताया जा रहा है कि उस समय उनके पिता शहर में नहीं थे।

भाग्यश्री ने किया मंदिर के नियमों का उल्लंघन

परिवार के मुताबिक, जब भाग्यश्री मंदिर के गर्भगृह में गईं, तो मंदिर ट्रस्ट के मैनेजर के साथ उनकी कहा-सुनी हो गई। भाग्यश्री पर ये आरोप है कि उन्होंने जबरदस्ती मंदिर में घुसने की कोशिश की, साथ ही मंदिर के नियमों का भी उल्लंघन किया।

इस पूरे विवाद पर भाग्यश्री के पिता ने बयान में कहा कि “मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी ने मेरी गैर मोजूदगी में आरती क्यों की। आरती करने का सम्मान मेरी पत्नी और मुझे मिला है। परंपराओं को इस तरह तोड़ा नहीं जा सकता। लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदित्यराजे मेरे कानूनी उत्तराधिकारी हैं और उन्हें मेरे उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए।”

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58 सालों की परंपरा

भाग्यश्री के पिता ने ये भी कहा कि उनके परिवार में पिछले 58 सालों से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। पुराने रीति रिवाज सही से जारी रखे जाएं, इसके लिए उन्होंने एक मैनेजर को भी रखा था। भाग्यश्री और उनके पति हिमालय दसानी ने 2013 से 2016 के बीच सांगली एस्टेट से जुड़े कामकाज संभाले थे। बाद में, पैसों और जमीन के लेन-देन को लेकर हुए विवादों के कारण विजयसिंहराजे ने दसानी के अधिकार वापस ले लिए।