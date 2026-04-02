चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026, 5 अप्रैल को मुंबई में होंगे। उससे पहले हम 2006 के स्क्रीन अवॉर्ड्स का एक यादगार पल आपके साथ साझा कर रहे हैं। उस समय, टीवी कॉमेडियन भगवंत मान ने स्टेज पर दर्शकों को खूब हंसाया था।

जनवरी 2006 में 12वें वार्षिक स्क्रीन अवॉर्ड्स में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पांच लोकप्रिय कॉमेडियन्स में भगवंत मान भी शामिल थे। यह खास एंटरटेनमेंट सेगमेंट ‘बिंदास मुम्बैया स्टाइल’ था, जिसमें राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, अहसान कुरैशी और नवीन प्रभाकर भी अपने-अपने अंदाज़ में शामिल हुए।

दीया मिर्ज़ा ने सेगमेंट होस्ट करते हुए सवाल पूछा, ”ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए?” और जवाब में कहा, ”पानी पूरी।” उन्होंने आगे बताया, ”मुंबई में हर गली और नुक्कड़ पर चाट वाले मिल जाते हैं। और मेरा पसंदीदा है ‘सेवालाल पुरिया’। ये मुंबई कुछ और बनने आए थे, लेकिन चाट बेचने लग गए।”

भगवंत मान ने चाटवाला का किरदार निभाते हुए स्टेज पर एंट्री की, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ”मेरा पूरा नाम है – सेवालाल पुरिया, द चाटवाला।”

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दीया ने पूछा, चाटवाला क्यों जोड़ दिया नाम के बाद?

मान ने हंसते हुए जवाब दिया, ”आजकल फिल्में भी इसी तरह आती हैं- ‘फॉग: द धुंध’, ‘रेन: द बरसात’, ‘डील: द सौदा’, अगली होगी ‘फ्लॉप: द पिट गई’।

इसके बाद उन्होंने बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) की घोषणा की और श्रेया घोषाल को ये अवॉर्ड मिला।

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल) के विजेता की घोषणा से पहले भगवंत मान ने कहा, ”क्या सिंगर्स को अब भी बॉलीवुड में मौका मिल रहा है? क्योंकि आजकल तो हीरो ही सब कुछ कर रहे हैं।

भगवंत मान ने आगे कहा, ”जैसे आलू हर सब्ज़ी में फिट हो जाता है, ये हीरो सब में फिट हो रहे हैं। कॉमेडी कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, निगेटिव रोल कर रहे हैं, सॉन्ग कर रहे हैं, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद बन रहे हैं। बस अब खुद ही अपनी फिल्म देखना बाकी है।”

दीया मिर्ज़ा ने कहा, ”हां हमारे एक्टर्स आजकल मल्टी-फैसिटेड हो गए हैं। लेकिन इस कैटेगरी में हमारे नॉमिनीज सिर्फ सिंगर्स हैं।”

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भगवंत मान ने यह भी घोषणा की, ”जल्द ही मैं भी सिंगर बनने वाला हूं, मेरे पास फ्रीमिक्स एल्बम तैयार है।”

उन्होंने मजाक में कहा, ”फ्रीमिक्स? वही फ्रीमिक्स जो सब फ्री में सुनते हैं। अब कॉपीराइट का मतलब होता है ‘राइट टू कॉपी’, और आजकल के फ्रीमिक्स वीडियो गाने देखकर लोग टीवी पर भी उन्हें देखकर एन्जॉय कर रहे हैं।”

उनकी हाजिरजवाबी सुनकर ऑडियंस खूब हंसी।

यह परफॉर्मेंस भगवंत मान के टीवी करियर के पीक पर आई थी। साल 2011 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा।

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