‘भाबीजी घर पर हैं’ की अनीता भाभी ने कराया प्रेग्नेंसी फोटोशूट, विदिशा श्रीवास्तव का बेबी बंप देख भड़के लोग, बोले- ‘थोड़ी तो शर्म कर लिया करो’

Vidisha srivastava Trolls for Pregnancy Photoshoot: टीवी शो ‘भाबीजी घर पर हैं’ में अनीता भाभी का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस विदिशा श्रीवास्तव मां बनने वाली हैं। उन्होंने अपना प्रेग्नेंसी फोटोशूट शेयर कर इसका ऐलान किया है।

विदिशा श्रीवास्तव ने प्रेग्नेंसी का किया ऐलान। (Photos- Viral Bhiyani Instagram)

