‘भाबी जी घर पर हैं’ का ये एक्टर शादी के 7 साल बाद ले रहा पत्नी से तलाक, बताई यह वजह

मशहूर एक्टर संदीप आनंद जल्दी ही अपनी पत्नी से तलाक लेने वाले हैं। संदीप आनंद मशहूर कॉमेडी शो ‘भाबी जी घर पर हैं’ में इस वक्त नजर आ रहे हैं। इस शो में वो ‘अंगूरी भाबी’ (शुभांगी अत्रे) के भाई ‘पुत्तन’ का किरदार निभा रहे हैं। संदीप आनंद ने टीवी सीरियल FIR, May I Come In Madam में भी काम किया है। संदीप आनंद की शादी साल 2012 में हुई थी। शादी के करीब एक साल के बाद ही पति-पत्नी अलग-अलग रहने लगे थे। संदीप की शादी को सात साल हो गए हैं। इन दोनों को एक बेटा भी है। यह बच्चा अभी अपनी मां के साथ रहता है। पत्नी से तलाक लेने से संबंधित खबरों के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए संदीप आनंद ने कहा है कि ‘हां, यह सही है। मैंने तलाक के लिए कोर्ट में याचिका डाली है। हम दोनों सात साल से एक साथ थे और हम दोनों के बीच सबकुछ अच्छा नहीं था। मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में इससे ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने काम के लिए जाना जाता हूं। मैं अपने इस ब्रेक-अप को लेकर सुर्खियों में नहीं आना चाहता।’

इधर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि संदीप ने कहा है कि उन्होंने अपने माता-पिता के दवाब में आकर साल 2012 मे शादी की थी। उन्होंने जिस लड़की से शादी की वह उन्हें जानते भी नहीं थें। दोनों की सोच अलग है। बता दें कि संदीप आनंद की पत्नी मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक छोटे से शहर की रहने वाली हैं। संदीप आनंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि वो साल 2006 में मुंबई आए थे जिसके बाद उन्होंने कुछ थिएटर किए। इसके बाद फैमिली प्रेशर में उन्हें शादी करने पड़ी थी। ऐसे में उनकी वाइफ के स्मॉल टाउन से होने की वजह से दोनों की सोसाइटी और कल्चर काफी अलग-अलग है।

संदीप आनंद ने कहा है कि उन्होंने चीजों को सुधारने की कोशिश लेकिन कोशिश भी नाकाम रही। संदीप आनंद के मुताबिक पत्नी से अलग होने का फैसला उनका है और वो अब वो अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं।

