मां बनने वाली हैं ‘भाबीजी घर पर हैं’ की गोरी मेम, सौम्या टंडन ने शेयर की खुशी

‘भाबी जी घर पर हैं’ एक्ट्रेस सौम्या टंडन मां बनने वाली हैं। अनीता भाभी का रोल अदा करने वाली सौम्या ने खुशखबरी फैन्स के साथ सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। साल 2016 में सौम्या ने अपने बॉयफ्रेंड सौरभ देवेंद्र सिंह के साथ शादी रचाई थी। सौम्या और सौरभ एक-दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। सौम्या ने इंडियन एक्सप्रेस.कॉम के साथ बातचीत में प्रेग्नेंसी के दौरान के अनुभव और आगे के प्लान को भी साझा किया है।

सौम्या ने कहा, ”मैं मां बनने वाली हूं, इस बात की जानकारी देते हुए बेहद खुश हूं। पिछले कुछ समय से इस बात को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे। सभी चीजें अपने अनुसार हो रही हैं, मैं खुश हूं कि नन्हा मेहमान आने वाला है। मैं भगवान को शुक्रिया कहना चाहती हूं। आप सभी की दुआओं के लिए भी धन्यवाद। जब एक्ट्रेस से सवाल किया गया कि क्या उनका अभी काम करने का प्लान है?”

सौम्या ने आगे कहा, ”मुझे पता है कि मेरे काम को लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सभी सवालों के जवाब के लिए सही समय आता है। फिलहाल यह वक्त सेलिब्रेट करने का है। बेशक, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक काम करना चाहूंगी। मुझे नहीं लगता है कि यदि आप मां बनते हैं तो आपका करियर और सपना पीछे छूट जाता है। मैं सिर्फ एक बात ही लोगों को कहना चाहती हूं कि मैं दर्शकों को अपने काम से कभी निराश नहीं करुंगी।”

मंगलवार को सौम्या ने एक ट्वीट के जरिए अपने फैन्स को प्रेग्नेंट होने की जानकारी दी थी। सौम्या ने ट्वीट में लिखा- ‘सुबह उठकर लग रहा है कि कोई जादू हुआ है। मैं एक सुपरहीरो की तरह महसूस कर रही हूं। सबसे बड़ी खबर यह है कि मैं मां बनने वाली हूं और मैं अपने हर पल को जीने की कोशिश कर रही हूं। आप सभी की दुआओं की जरुरत है।’

