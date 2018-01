ईशान खट्टर की फिल्म ‘बियॉन्ड द क्लाउड्स’ का ट्रेलर रिलीज, ‘धड़क’ से पहले की धमाकेदार एंट्री

Beyond The Clouds Movie Trailer: शाहिद कपूर के छोटे भाई ईशान खट्टर अपनी फिल्म धड़क को लेकर खासा सुर्खियों में हैं। फिल्म में ईशान के साथ श्रीदेवी की बेटी जान्हवी कपूर भी नजर आने वाली हैं। ईशान की फिल्म धड़क पहली फिल्म नहीं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ईरानी निर्माता माजिद मजीदी की हॉलीवुड फिल्म ‘बियॉन्ड द क्लाउड्स’ से फिल्म जगत में कदम रखा है। फिल्म के ट्रेलर को रिलीज कर दिया है। ट्रेलर रिलीज होने की जनाकारी खुद ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी। फिल्म ‘बियॉन्ड द क्लाउड्स’ में ईशान खट्टर ने धोबी घाट के एक युवक का किरदार अदा किया है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म की कहानी मुंबई शहर से जुड़ी हुई है। फिल्म में उनकी बड़ी बहन के रोल में मलयालम फिल्मों की हिरोइन मालविका मोहनन नजर आएंगी। फिल्म 23 मार्च को रिलीज होने जा रही है।

Loved the trailer… Trailer of master storyteller Majid Majidi’s first Indian film #BeyondTheClouds packs a punch… Stars Ishaan Khatter and Malavika Mohanan… Music by AR Rahman… #BeyondTheCloudsTrailer link: https://t.co/9FWo6O8Sev

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 29, 2018