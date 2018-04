‘Beyond The Clouds’ collection Day 1: दर्शकों को पसंद आई ईशान खट्टर की फिल्म, पहले दिन की इतनी कमाई

Beyond The Clouds एक्टर ईशान

‘Beyond The Clouds’ box office collection Day 1: ईशान खट्टर और मालविका मोहनन की फिल्म ‘Beyond The Clouds’ 20 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है। फिल्म दर्शकों को पंसद आ रही है। वहीं फिल्म को क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा है। ईशान की फिल्म को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि फिल्म अपने ओपनिंग डे में करीब 50 लाख रुपए कमा लेगी। ट्रेड एनेलिस्ट गिरीश जौहर के मुताबित फिल्म ‘Beyond The Clouds’ का फर्स्ट डे कलेक्शन 50 लाख रुपए का हो सकता है। गिरीश कहते हैं-माजिद मजीदी की फिल्में अपने कंटेंट के लिए जानी जाती हैं। यह फिल्म मल्टीप्लैक्स में अच्छी चलेगी।

इस फिल्म को देश भर में 500-700 स्क्रीन्स पर शेयर किया गया है। माना जा रहा है फिल्म की परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में वर्ड ऑफ माउथ के जरिए और बहतर हो सकती है। बॉक्स ऑफिस डॉट कॉम के मुताबिक ईशान की फिल्म ‘Beyond The Clouds’ ने अपने पहले दिन 2 लाख रुपए की कमाई की है। फिल्म भाई-बहन के रिलेशनशिप पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि हालात चाहे जैसे भी हों इस भाई बहन के जोड़े की बॉन्डिंग हमेशा बनी रहती है। वहीं फिल्म में एक दूसरे के लिए इनका प्यार प्रेम चिंता हर तरह के इमोशन दिखाई देते हैं।

भाई शाहिद और भाभी मीरा के साथ परफेक्ट सेल्फीज लेते दिखे ‘बियॉन्ड द क्लाउड्स’ एक्टर ईशान खट्टर

फिल्म में ईशान आमिर के किरदार में हैं। मालविका मोहनन फिल्म में उनकी बहन तारा का किरदार निभा रही हैं। मस्त मौला भाई अपनी जिंदगी को खुलके जीता है। लेकिन अचानक कुछ चीजों में फंस जाता है। इस बीच पुलिस आमिर को जगह-जगह ढूंढते हैं। बहन तारा अपने भाई को बचाने की कोशिश करती हैं लेकिन इस बीच तारा को ही जेल की सलाकों के पीछे धकेल दिया जाता है। माजिद मजिदी इससे पहले भी ऐसे ही सब्जेक्ट पर काम कर चुके हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App