Beyhadh 2, January 15 Preview/upcoming Episode: टीवी शो बेहद 2 को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। बेहद 2 की कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। माया ने अपने बदले की आग में एमजे रॉय के बेटे की जान ले ली है। बेहद 2 के आज का एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है। बेहद 2 के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बेटे की लाश सामने देखकर एमजे रॉय के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।

एमजे रॉय के गुस्से की आग इतनी ज्यादा फफक उठेगी कि वो ठान लेगा कि जिस किसी ने भी उसके बेटे की जान ली है उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं माया ऋषि की मौत से बेहद खुश नजर आएगी और कहेगी कि ये उसकी तरफ से पहली चाल है।

माया के इस कदम का असर उसपर पड़ेगा एमजे रॉय माया की तलाश में जमीन आसमान एक कर देगा। वहीं ऐसे में उसका सामना माया से भी हो सकता है क्योंकि शो के प्रोमो में दिखाया गया है कि एमजे रॉय किसी लड़की पर बंदूक ताने खड़ा है।

Unaware that Rishi was taken away from him as a result of his past crime, MJ will not keep quiet in taking down the murderer of his son. Will he get to Maya? Find out tonight at 9 PM in #Beyhadh2. #MayaAgain @jenwinget @AshishChowdhry @shivin7 #RajatVerma #KanganBaruahNangia pic.twitter.com/OWsYFcJwbL

