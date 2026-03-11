हिंदी सिनेमा के दिग्गज गायक और अभिनेता किशोर कुमार अपने अनोखे स्वभाव और अजीबोगरीब हरकतों के लिए भी उतने ही मशहूर थे, जितने अपनी गायकी के लिए। उनके बारे में कई किस्से फिल्म इंडस्ट्री में आज भी सुनाए जाते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा उनके घर के बाहर लगे बोर्ड से जुड़ा है, जिस पर लिखा था- “Beware of Kishore Kumar, यानी किशोर कुमार से सावधान।”

घर के बाहर क्यों लगाया था यह बोर्ड?

बताया जाता है कि किशोर कुमार अपने निजी जीवन और समय को लेकर बहुत सख्त थे। उन्हें बिना बताए मिलने आने वाले लोगों से काफी परेशानी होती थी। कई प्रोड्यूसर और जान-पहचान वाले लोग अचानक उनके घर पहुंच जाते थे, जो उन्हें पसंद नहीं आता था।

इसी से परेशान होकर उन्होंने अपने जुहू स्थित घर के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया, जिस पर मजाकिया अंदाज में लिखा था, “Beware of Kishore Kumar” यह बोर्ड आमतौर पर घरों के बाहर लिखे जाने वाले “Beware of Dog” की तर्ज पर था।

द फिल्मी फनडे गाई के एक्स अकाउंट पर इससे जुड़ा किस्सा भी है। जिसमें बताया गया है कि एक बार निर्माता-निर्देशक एच. एस. रावेल, जिन पर कुमार का कुछ कर्ज था, अपना बकाया चुकाने आए। कुमार ने जब पैसे दे दिए तो रावेल ने हाथ मिलाने की पेशकश की, तो किशोर ने कथित तौर पर रावेल का हाथ काट लिया और कहा, “क्या आपने साइनबोर्ड नहीं देखा? मैंने पहले ही कहा था, Beware of Kishore Kumar” रावेल ने इसे हंसकर टाल दिया और तुरंत चले गए।

यह किस्सा फिल्म इंडस्ट्री में काफी मशहूर हो गया और लोगों ने इसे उनके अजीब लेकिन दिलचस्प स्वभाव का हिस्सा मान लिया। किशोर कुमार सिर्फ एक महान गायक ही नहीं थे, बल्कि बेहद अलग सोच और बेफिक्र अंदाज वाले इंसान भी थे। उनकी इसी अनोखी शख्सियत की वजह से उनसे जुड़े ऐसे किस्से आज भी बॉलीवुड के इतिहास में बड़े चाव से सुनाए जाते हैं।

एक और दिलचस्प किस्सा

एक अन्य घटना में किशोर कुमार को निर्माता-निर्देशक जी. पी. सिप्पी की फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड करना था। जब सिप्पी किशोर कुमार के बंगले पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि किशोर कुमार अपनी कार से कहीं निकल रहे हैं। सिप्पी ने उन्हें रुकने के लिए आवाज दी, लेकिन किशोर कुमार ने कार की रफ्तार और तेज कर दी।

इसके बाद सिप्पी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यह पीछा करते-करते दोनों मध आइलैंड तक पहुंच गए, जहां माध किले के खंडहरों के पास जाकर किशोर कुमार ने आखिरकार कार रोकी। जब सिप्पी ने उनके इस अजीब व्यवहार के बारे में पूछा, तो किशोर कुमार ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने सिप्पी से बात करने से भी मना कर दिया और यहां तक कह दिया कि अगर उन्होंने ज्यादा सवाल किए तो वह पुलिस बुला लेंगे।

अगली सुबह किशोर कुमार रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंच गए। नाराज सिप्पी ने उनसे पिछले दिन की घटना के बारे में सवाल किया, लेकिन किशोर कुमार ने उसे पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद सिप्पी ने यह सब सपना देखा होगा, क्योंकि वह तो पूरे दिन खंडवा में थे। किशोर से जुड़ा अन्य किस्सा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…