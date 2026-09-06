7 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म ‘हनुमान अंश’ की गूंज अब दूर-दूर तक पहुंच चुकी है। बॉलीवुड में एक समय पर फिल्म को नकार दिया गया था लेकिन अब कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस फिल्म पर रिएक्शन देते दिख रहे हैं।

दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ देखी और वह काफी भावुक दिखाई दीं। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियोज इस समय वायरल हैं जहां फिल्म की तारीफ करते लोग थक नहीं रहे हैं। अब फिल्म की तारीफ करते हुए तनुजा ने कहा कि इस फिल्म ने उनका दिल छू लिया है।

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काजोल की मां और एक्ट्रेस तनुजा अपनी बेटी तनीशा के साथ इस फिल्म को देखने थिएटर में पहुंची थीं। फिल्म के बारे में बात करते हुए फिल्म की आईपी प्रड्यूसर ने उनसे पूछा कि उन्हें फिल्म कैसी लगी। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि “अमेजिंग फिल्म, मैंने हर एक पल फिल्म का काफी इंजॉय किया।” भावुक होते हुए एक्ट्रेस का गला भारी हो गया और उन्होंने कहा कि “इस फिल्म ने उनका दिल छू लिया है।”

फिल्म की तारीफ करते हुए तनीशा ने कहा “ये बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई फिल्म है। पहले फ्रेम से लेकर आखिर तक काफी जुड़ाव था। फिल्म में बहुत गहरे इमोशन को दिखाया गया है। फिल्म में गानों को बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया गया और फिल्म से जोड़ा गया है। ऐसा लग रहा था जैसी कोई बातचीत चल रही हो। ये बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई कहानी है और शानदार तरीके डायरेक्ट की गई है।”

तनीशा ने फिल्म की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि वह पूरे समय रोते हुए इस फिल्म को देखा है उनकी आंखो में आंसू थे। बता दे इससे पहले फिल्ममेकर मधुर भंडारकर, कंगना रनौत, वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों ने फिल्म की तारीफ की है।

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फिल्म को रिलीज हुए करीब 1 महीना हो गया है और फिल्म 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है। महज 2 करोड़ रुपये के बजट में ये फिल्म बन कर तैयार की गई थी। ट्रेड एनालिस्ट्स का ये भी कहना था कि मिर्जापुर द मूवी के रिलीज से फिल्म के कलेक्शन पर असर पड़ सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने ‘टॉक्सिक’, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को कड़ी टक्कर देते हुए भी ताबड़तोड़ कमाई जारी रखी।