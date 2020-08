Bengaluru Violence, Mohammed Zeeshan Ayyub: बेंगलुरु में हिंसा भड़कने पर सोशल मीडिया पर हायतौबा मची हुई है। ऐसे में एक्टर जीशान आयुब ने भी बेंगलुरु हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले एक्टर जीशान आयुब ने इस बीच एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। जीशान ने लिखा कि ये सब सीधे तौर पर गलत है और इस पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। देश जाहिलों से भरा पड़ा है क्या?

जीशान ने अपने पोस्ट में लिखा- ‘बस अभी अभी बेंगलुरु हिंसा के बारे में जानकारी हुई है। पूरा देश ही जाहिलों से भर गया है क्या? फिर एक बार दंगाई धर्म क ठेकेदार बने। मैं नहीं जानता कि ‘फेसबुक’ पर क्या पोस्ट थी, और ना जानना चाहता हूं। ये सीधे तौर पर गलत है। इसपे कार्यवाही होनी चाहिए।’ जीशान के इस पोस्ट पर ढेरों कमेंट्स आने लगे। इस बीच कई लोगों ने एक्टर की बात का समर्थन किया तो किसी ने एक्टर को खरी खोटी सुना दी।

एक यूजर ने लिखा- ‘जब तक बीजेपी रहेगी और जहां भी रहेगी भगवा आतंकवाद बढ़ता रहेगा।’ सादिक नाम के शख्स ने कमेंट किया- ‘पुलिस ने पहले फायरिंग की थी फिर भीड़ उग्र हुई है। पहले हकीकत जानो और हमारे नबी के लिए एक क्या, हजार जानें कुर्बान।’ तो वहीं जीशान पर राज नाम के शख्स ने गुस्सा जाहिर कर लिखा- ‘पूरा देश नहीं, बस एक कौम जाहिलों से भरी है और तुम भी उन्हीं मे से एक हो।’

