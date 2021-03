भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत शनिवार को पश्चिम बंगाल में थे वहां उन्होंने कोलकाता और नंदीग्राम में आयोजित महापंचायत में हिस्सा लिया। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने लोगों से आग्रह किया कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न दें। उन्होंने कहा कि अगर कोई वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि हमारा एमएसपी कब मिलेगा, धान की सही कीमत कब मिलेगी।

राकेश टिकैत के इस महापंचायत से TMC को फायदा होने की अटकलें लगाई जा रही है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं जहां उनका मुकाबला बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से है। ऐसे में राकेश टिकैत का बंगाल दौरा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाने बंगाल गए हैं। इसी बीच कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन राकेश टिकैत के लिए महज एक राजनीतिक हथकंडा है।

बॉलीवुड डायरेक्टर अशोक पंडित ने भी राकेश टिकैत के बंगाल जाने पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि राकेश टिकैत के लिए किसान महज एक चुनावी हथकंडा हैं। उन्होंने लिखा, ‘राकेश टिकैत बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रचार सबूत है कि वो किसानों के अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है। किसान आंदोलन और कुछ नहीं बल्कि बंगाल चुनाव के लिए एक चुनावी हथकंडा है।’

#Tikait going to Bengal to campaign for #MamtaBanerjee is a proof that he isn’t fighting for the rights of farmers but has waged a battle against @narendramodi govt and the #FarmersProstests is nothing more than an election gimmick for #BengalElections

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) March 13, 2021