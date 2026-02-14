ओटीटी लवर्स सिनेमाघरों में जाने की जगह इन दिनों ओटीटी पर अपना मनोरंजन करना ज्यादा पसंद करते हैं। वैलेंटाइन वीक में 13 फरवरी 2026 को शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो रिलीज हुई। इस मूवी को लेकर लोगों के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। इस लेख में जिक्र उन वेब सीरीज का कर रहे हैं, जो रोमांस का फुल डोज देती हैं। इन सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं, और इनका लुत्फ ओ रोमियो देखने जाने से पहले भी उठा सकते हैं।

परमानेंट रूममेट्स

ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो की हिट वेब सीरीज परमानेंट रूममेट्स को आपको गलती से भी मिस नहीं करना चाहिए। रोमांटिक जॉनर की सीरीज और फिल्में देखने के शौकीनों के लिए यह बेस्ट चॉइस हो सकती है। क्रिटिक्स और फैंस से सीरीज को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। स्टोरी के बात करें, तो यह लंबी दूरी के रिश्ते के बाद शादी के फैसले के इर्द-गिर्द घूमती है। यह कहानी रोमांस के साथ कॉमेडी का तड़का लगाने का काम भी करती है।

फ्लेम्स

टीवीएफ की हिट सीरीज फ्लेम्स भी रोमांटिक जॉनर के लिए बेस्ट चॉइस है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ओटीटी लवर्स ओ रोमियो फिल्म को देखने से पहले ओटीटी पर घर बैठे ही इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं।

मिसमैच्ड

नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज की लिस्ट में मिसमैच्ड का नाम जरूर शामिल किया जाता है। रोमांस का फुल डोज देने वाली और कॉलेज लाइफ को दिखाने वाली यह सीरीज आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती है। ओ रोमियो देखने का प्लान बनाने वालों को पहले इस सीरीज का लुत्फ घर बैठे जरूर उठाना चाहिए।