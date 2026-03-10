इस वक्त बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल उर्फ बाबू भैया अपने कार एक्सीडेंट को लेकर चर्चा में हैं। दो दिन पहले उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लंबा वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो अपने परिवार से काफी दुखी नजर आ रहे थे और रोते हुए सब बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि ये उनका आखिरी वीडियो हो सकता है। इसके बाद अनुराग ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर कथित तौर पर सुसाइड करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी हाई स्पीड कार को डिवाइडर पर ठोक दिया, ये दुर्घटना 80 हजार लोगों ने लाइव देखी। इस घटना में अनुराग की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं।

अनुराग की इस हरकत के लिए कई लोग उनके खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं, वहीं कुछ उनके सपोर्ट में आए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर अनुराग ने दो घंटे लंबा वीडियो पोस्ट कर अपना दर्द बयां किया। लेकिन कई लोगों ने उनके इस वीडियो को गंभीरता से लेने के बजाय नाटक कह दिया। जिसके बाद उनका ये कार वाला वीडियो आया।

ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी ने लाइव आकर अपनी जान देने की कोशिश की हो। इससे पहले भी कुछ नामी लोग ऐसा कर चुके हैं। आज हम उन्हीं लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें: ‘क्या करोगे उन पैसों का?’ अनुराग डोभाल की हालत पर मन्नारा चोपड़ा के निकले आंसू, यूट्यूबर के परिवार से पूछे सवाल

बिग बॉस कन्नड़ विनर प्रथम

प्रथम जो बिग बॉस कन्नड़ के विजेता रह चुके हैं, उन्होंने भी एक बार लाइव वीडियो के दौरान खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। बताया जाता है कि उन्होंने नींद की गोलियां खा ली थीं। उस समय वे अपने करियर और निजी जिंदगी को लेकर फैल रही अफवाहों से काफी परेशान थे। हालांकि समय रहते उन्हें बचा लिया गया था।

यह भी पढ़ें: UK07 Rider Net Worth: जानें कितने अमीर हैं अनुराग डोभाल, करोड़ों में होती है कमाई

यूट्यूबर Lim Ji-hye

साउथ कोरिया की यूट्यूबर, एक्ट्रेस और मॉडल Lim Ji-hye का मामला भी काफी चर्चा में रहा था। साल 2023 में उन्होंने लाइवस्ट्रीम के दौरान अपने फॉलोअर्स के सामने अपनी परेशानियां साझा की थीं। उन्होंने अपने परिवार से माफी भी मांगी थी। बाद में उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके।

तीर्थानंद राव

द कपिल शर्मा शो में नजर आ चुके कॉमेडियन तृथानंद राव से जुड़ा मामला भी सामने आ चुका है। उन्होंने फेसबुक लाइव के दौरान फिनाइल पीकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। जैसे ही उनके दोस्तों ने लाइव वीडियो देखा, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे उनकी जान बच गई। लाइव वीडियो में उन्होंने एक महिला को अपनी आर्थिक परेशानियों का जिम्मेदार ठहराया था, जिसके चलते वे लाखों रुपये के कर्ज में डूब गए थे।

मन्नारा चोपड़ा को सताई अनुराग की चिंता

अनुराग के साथ बिग बॉस 17 का हिस्सा रह चुकीं मन्नारा चोपड़ा ने उनके लिए वीडियो पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने अनुराग के परिवार वालों से भी सवाल किए। अनुराग के बारे में बात करते हुए वो रोने लगीं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…