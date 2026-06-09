Batwara 1947 First Look: कई महीनों की अटकलों के बाद सनी देओल की बहुप्रतीक्षित पीरियड ड्रामा फिल्म के निर्माताओं ने एक बड़ा बदलाव आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। पहले ‘लाहौर 1947’ के नाम से बनाई जा रही इस फिल्म का नया नाम अब ‘बटवारा 1947’ होगा।

इस घोषणा के साथ ही मेकर्स ने एक दमदार मोशन पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें विभाजन के दौर की कहानी की पहली झलक देखने को मिलती है और फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा किया गया है।

आमिर खान प्रोडक्शंस और सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट टीजर साझा करते हुए लिखा, “नफरत और डर के दौर में उसने साहस को चुना। #Batwara1947 को 14 अगस्त 2026 से सिनेमाघरों में देखें।”

‘लाहौर 1947’ अब बनी ‘बटवारा 1947’

नए मोशन पोस्टर में फिल्म ‘बटवारा 1947’ को आधिकारिक रूप से पेश किया गया है। वीडियो की शुरुआत एक प्रभावशाली लाइन से होती है, “नफरत और डर के दौर में उसने साहस को चुना।” इसके तुरंत बाद स्क्रीन पर एक आग जैसी लाल रेखा उभरती है, जो शब्दों और नक्शे को दो हिस्सों में बांट देती है। यह दृश्य भारत-पाकिस्तान विभाजन का प्रतीक बनकर फिल्म के मुख्य संघर्ष की झलक देता है।

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पोस्टर में सनी देओल के किरदार को एक भाप इंजन वाली ट्रेन के साथ दौड़ते हुए दिखाया गया है। चारों ओर अफरा-तफरी, आग की लपटें और जान बचाकर भागते लोगों के दृश्य नजर आते हैं। इसी दौरान प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और करण देओल समेत अन्य किरदारों की भी झलक दिखाई देती है।

मोशन पोस्टर के अंत में सनी देओल एक जलती हुई मशाल थामे केंद्र में खड़े नजर आते हैं। उनके पीछे प्रीति जिंटा और डरे-सहमे करण देओल दिखाई देते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर फिल्म का नया नाम ‘बटवारा 1947’ उभरता है।

आमिर खान ने पहले खारिज की थीं नाम बदलने की खबरें

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कुछ महीने पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि फिल्म का नाम बदला जा सकता है। माना जा रहा था कि पाकिस्तान के एक शहर के नाम पर बनी फिल्म भारतीय दर्शकों के साथ उतनी प्रभावी कनेक्ट नहीं बना पाएगी।

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हालांकि मार्च में आमिर खान ने इन खबरों को खारिज कर दिया था। उन्होंने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में कहा था, “आपने यह कहां सुना? नहीं, हमारी फिल्म का नाम नहीं बदला गया है। फिलहाल इसका नाम ‘लाहौर 1947’ ही है और मैं चाहता हूं कि यही बना रहे।”

यह फिल्म मशहूर लेखक असगर वजाहत के चर्चित नाटक ‘जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्या ई नई’ पर आधारित है। यह कहानी भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद पहचान, विस्थापन और इंसानियत जैसे विषयों को गहराई से प्रस्तुत करती है।

‘बटवारा 1947’ का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है, जबकि इसके निर्माता आमिर खान हैं। यह फिल्म राजकुमार संतोषी और सनी देओल की सफल जोड़ी का एक और पुनर्मिलन भी है। इससे पहले दोनों ‘घायल’, ‘दामिनी’ और ‘घातक’ जैसी यादगार फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं।

फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल और अली फजल अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं।