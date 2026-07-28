Sunny Deol Movie Batwara 1947 Trailer: सनी देओल, प्रीति जिंटा और अली फजल स्टारर फिल्म ‘बंटवारा 1947’ इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। यह आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है, जिसका निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। अब मेकर्स ने मंगलवार को इसका ट्रेलर भी जारी कर दिया है, जिसे देखने के बाद दर्शक उत्साहित हो गए हैं। ‘बंटवारा 1947’ के ट्रेलर में बंटवारे के बाद के सबसे दर्दनाक दौर की कहानी दिखाई गई है।

क्या दिखाया गया है फिल्म के ट्रेलर में

इसमें एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाई गई है, जिसकी जिंदगी 1947 के बाद हिंसा, डर और जबरन पलायन की वजह से पूरी तरह बदल जाती है। 2 मिनट 59 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत सनी देओल के किरदार के साथ होती है, जो अपनी पत्नी (प्रीति जिंटा) के साथ देश की आजादी का जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन फिर देश धर्म के आधार पर बंट जाता है और सनी देओल को यहां से जाना होता है।

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इस दौरान हिंसा होती है, लेकिन वह अपने परिवार के साथ पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। इसके बाद ट्रेलर में शबाना आजमी की एंट्री होती है, जो एक बुजुर्ग महिला के किरदार में नजर आती हैं, जो हिंदू है और अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। वह उसी घर में रहती हैं, जो सनी देओल के परिवार को पाकिस्तान में मिला है। आगे ट्रेलर में वो त्रासदी देखने को मिलती है, जिसका दर्द बहुत से लोगों झेला।

‘बंटवारा 1947’ की कास्ट

इस फिल्म में सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह समेत कई दमदार कलाकार नजर आने वाले हैं। खास बात यह है कि इस मूवी के साथ ही करीब 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी एक बार फिर साथ आई है।

कब रिलीज होगी ‘बंटवारा 1947’

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी ‘बंटवारा 1947’ का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। फिल्म का संगीत एआर रहमान ने दिया है, जबकि गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं। फिल्म को आमिर खान और अपरणा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है और यह 14 अगस्त को दुनियाभर में रिलीज होगी।

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