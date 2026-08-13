Batwara 1947 Movie Review Live Updates: सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर ‘बटवारा 1947’ 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी देखने को मिल रही है और एडवांस बुकिंग में भी इसे ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म की खास स्क्रीनिंग एक दिन पहले रखी गई, जिसे देखने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिव्यू मिल रहे हैं।

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ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए भारत में अब तक करीब 34,246 टिकटों की बिक्री हो चुकी है। ये टिकट 6,700 से ज्यादा शोज के लिए बुक किए गए हैं। एडवांस बुकिंग से फिल्म ने लगभग 95.09 लाख रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। हालांकि, इन आंकड़ों में ब्लॉक की गई सीटों को शामिल नहीं किया गया है। ट्रेड एनालिस्ट सुमित कडेल के अनुमान के मुताबिक, ‘बटवारा 1947’ पहले दिन करीब 7 से 9 करोड़ रुपये नेट का कलेक्शन कर सकती है। फिल्म के रिव्यू पढ़ने के लिए बने रहिए…

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