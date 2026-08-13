Batwara 1947 Movie Review Live Updates: सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर ‘बटवारा 1947’ 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी देखने को मिल रही है और एडवांस बुकिंग में भी इसे ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म की खास स्क्रीनिंग एक दिन पहले रखी गई, जिसे देखने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिव्यू मिल रहे हैं।
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ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए भारत में अब तक करीब 34,246 टिकटों की बिक्री हो चुकी है। ये टिकट 6,700 से ज्यादा शोज के लिए बुक किए गए हैं। एडवांस बुकिंग से फिल्म ने लगभग 95.09 लाख रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। हालांकि, इन आंकड़ों में ब्लॉक की गई सीटों को शामिल नहीं किया गया है। ट्रेड एनालिस्ट सुमित कडेल के अनुमान के मुताबिक, ‘बटवारा 1947’ पहले दिन करीब 7 से 9 करोड़ रुपये नेट का कलेक्शन कर सकती है। फिल्म के रिव्यू पढ़ने के लिए बने रहिए…
Batwara Movie Release Updates LIVE: उम्र 68, जोश 28 वाला, 'बटवारा 1947' एक्टर सनी देओल का देसी फिटनेस फॉर्मूला
बढ़ती उम्र के बाद भी बॉलीवुड एक्टर्स की फिटनेस में कोई कमी नहीं आती है। इस बात के उदाहरण में सलमान खान, शाहरुख खान, सनी देओल समेत कई स्टार्स के नाम शामिल हैं। इनकी फिटनेस का राज जानने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड भी रहते हैं। एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी आगामी फिल्म बंटवारा 1947 के लिए काफी चर्चाओं में हैं।
सनी देओल ने आगे बताया कि उनका मकसद कभी भी बॉडी को बहुत ज्यादा बल्की बनाना या किसी और की तरह दिखना नहीं रहा। वह सिर्फ एक से दो घंटे एक्सरसाइज करके फिट और हेल्दी महसूस करना पसंद करते हैं और इसी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं।
उन्होंने यह भी मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्होंने डाइटिंग करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार समोसे, देसी घी और परांठे से खुद को रोक नहीं पाए। सनी ने कहा कि जब वह अपने बच्चों को देखते हैं तो अक्सर उन्हें बताते हैं कि उनकी उम्र में वे भी खूब खाना खाते थे और खाने को लेकर कभी ज्यादा नहीं सोचा करते थे।
Batwara 1947 Movie Review Live:जख्मों पर मरहम की तरह है सनी देओल की फिल्म
फिल्म समीक्षक सुभाष के. झा ने सनी देओल स्टारर ‘बंटवारा 1947’ को पांच सितारों की शानदार रेटिंग दी है। उन्होंने फिल्म की इंसानियत और सांप्रदायिक सौहार्द के मजबूत संदेश के लिए इसकी जमकर तारीफ की।
अपने रिव्यू में उन्होंने लिखा कि नफरत के दौर में यह फिल्म ‘जख्मों पर मरहम’ का काम करती है। उनके मुताबिक, आज के समय में ऐसी फिल्में बेहद कम बनती हैं, जो लोगों से दूसरे समुदाय से नफरत न करने और दुश्मन को अपने भीतर तलाशने की बात कहती हैं।
सुभाष के. झा ने फिल्म की तुलना ‘गर्म हवा’ से भी की। उन्होंने शबाना आजमी के किरदार ‘माई’ की तारीफ करते हुए कहा कि वह जिद्दी, चंचल, उदार और समझदार हैं और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। समीक्षक ने शबाना आजमी के इस प्रदर्शन को इतना प्रभावशाली बताया कि उनके लिए एक और राष्ट्रीय पुरस्कार की मांग तक कर दी।
Batwara 1947 Movie Review Live: एडवांस बुकिंग के मामले में 'आवारापन 2' से पीछे रह गई बंटवारा 1947
बीते 24 घंटे में ‘अवारापन 2’ की प्री सेल्स बुकिंग में 171.34 प्रतिशत की तेजी आई है और वहीं फिल्म ‘बंटवारा 1947’ के लिए टिकटों की बिक्री में भी 155.19 प्रतिशत तेजी नजर आई लेकिन इसके बावजूद सनी देओल की फिल्म अवारापन 2 से काफी पीछे नजर आ रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
Batwara 1947 Movie First Review: सनी देओल-अभिमन्यु सिंह की एक्टिंग ने जीता दिल
सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘बंटवारा 1947’ 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। रिलीज से एक दिन पहले फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें आमिर खान, अली फजल और फिल्ममेकर रमेश तौरानी भी शामिल हुए। स्क्रीनिंग के बाद रमेश तौरानी ने फिल्म की जमकर तारीफ की और इसे बेहद संवेदनशील और इंसानियत से जुड़ी कहानी बताया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...