14 अगस्त 2026 को रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ दर्शकों पर वो छाप छोड़ने मे नाकामयाब हुई जो सनी देओल की फिल्म गदर ने छोड़ा था। फिल्म ने अब तक सिर्फ 53 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म की नाकामयाबी के बारे में बात करते हुए शबाना आजमी कहना है कि सनी देओल का मुस्लिम किरदार फिल्म के फ्लॉप होने की वजह बना है।

इसी दिन ‘बंटवारा 1947’ के साथ रिलीज हुई फिल्म अवारापन 2 ने करीब 200 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली। इन दोनों ही फिल्मों में शबाना आजमी नजर आई थीं।

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शबाना आजमी का ‘बंटवारा 1947’ पर बयान

जूम के साथ बात करते हुए शबाना आजमी बताती हैं कि “सबसे पहले तो मैं इस बात से हैरान हूं कि ‘बंटवारा 1947’ बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई। मेरे आसपास जो लोग हैं, वे लगातार मेरे पास आकर कहते हैं कि उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई। वे बताते हैं कि उन्हें फिल्म का मैसेज काफी अच्छा लगा। बहुत से लोगों का मानना है कि आज के माहौल में इंसानियत की बात करना बेहद जरूरी है।”

फैंस की तरफ से कन्फ्यूज्ड रिएक्शन

एक्ट्रेस ने आगे कहा, “लेकिन दूसरी तरफ, लोग फिल्म देखने थिएटर तक नहीं पहुंचे। और जो लोग फिल्म देखने गए भी, वे कन्फ्यूज्ड रिएक्शन के साथ थिएटर से बाहर निकले।”

“बात यह है कि लोग सनी देओल को एक मुस्लिम किरदार के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। जबकि अमिताभ बच्चन ने कुली और कई दूसरी फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को बहुत सहजता से निभाया। दीवार में 786 का इस्तेमाल भी हुआ और उसे दर्शकों ने स्वीकार किया।”

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“तो फिर इस पूरे मामले को हम किस तरह समझें? क्या जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सोच क्या है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं।” उन्होंने कहा कि “वो हैरान क्योंकि कई लोग जिन्होंने फिल्म देखी, उन्हें समझ भी नहीं आई, उन्हें यही लगता है कि सनी देओल पाकिस्तानी मुस्लिम है लेकिन ऐसा नहीं है।”

हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विषय नाजुक

मौजूदा हालातों पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि “दिक्कत ये है कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विषय को आप हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। यह फिल्म किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से गलत नहीं है। इसमें कोई कमी निकालना मुश्किल है। सनी ने फिल्म में बहुत शानदार काम किया है।”

‘बंटवारा 1947’ में शबाना आजमी का एक अहम रोल था, फिल्म में उन्होंने हिंदू महिला का किरदार निभाया था जबकि सनी देओल एक हिंदुस्तानी मुस्लिम के किरदार में थे। फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था और इसका निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया।