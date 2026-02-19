ओटीटी लवर्स के बीच अक्स वेब सीरीज का बोलबाला रहता है। सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देखने की जगह लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर घर बैठे अपना मनोरंजन करना ज्यादा पसंद करते हैं। इस लेख में जिक्र हालिया रिलीज 6 एपिसोड की वेब सीरीज का जिक्र कर रहे हैं, जिसने ओटीटी पर दस्तक देते ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। सस्पेंस से भरपूर इस सीरीज ने नेटफ्लिक्स की टॉप लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

रहस्यों से भरपूर कहानी को देखने का अपना एक अलग मजा होता है। इस तरह की सीरीज को देखने के दौरान बोरिय का भाव मन में होना बिल्कुल संभव नहीं होता है। यही कारण है कि हालिया रिलीज एक वेब सीरीज तमाम सीरीज को पीछे छोड़कर नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 का टैग अपने नाम कर चुकी है।

नेटफ्लिक्स की नंबर-1 बनीं ये सीरीज

ओटीटी के प्रमुख प्लेटफॉर्म का जिक्र होगा, तो नेटफ्लिक्स का नाम जरूर लिया जाएगा। 6 एपिसोड वाली दमदार सीरीज के दूसरे सीजन को हाल ही में इस प्लेटफॉर्म पर उतारा गया, और देखते ही देखते सीरीज की चर्चा हर किसी के बीच होने लगी। वेब सीरीज की कहानी एक हत्या के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती है। खून एक का जरूर होता है, लेकिन रहस्य कई बड़े उजागर होते हैं। यह सीरीज समाच की ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाने का काम करती है, जो हर किसी के होश उड़ाने के लिए काफी है।

अगर आप अभी तक इस सीरीज के नाम का अंदाजा नहीं लगा पाए हैं, तो बता दें कि ये सीरीज कोहरा सीजन 2 है। बरुण सोबती की सीरीज के पहले सीजन को खूब सराहा गया, और अब वेब सीरीज के दूसरे सीजन को भी खासा पसंद किया जा रहा है। टॉप 10 नॉन-इंग्लिश शोज की कैटेगरी में शामिल इस शोज ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 में अपनी जगह बना ली है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज का लुत्फ नहीं उठाया है, तो इसके दोनों सीजन को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।