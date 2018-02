संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ अपने शुरुआती दिनों से ही सुर्खियों में रही। राजपूत करणी सेना ने फिल्म का जी-जान से विरोध किया। रिलीज से कुछ वक्त पहले ‘पद्मावत’ को देश के चार राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और हरियाणा में बैन कर दिया गया। इसके चलते फिल्म को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया जहां कोर्ट ने भी फिल्म को हर जगह रिलीज करने का आदेश दिया। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हुई और अपने चौथे दिन में ही फिल्म 100 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही।

कुछ वक्त पहले एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फिल्म देखने के बाद पद्मावत को लेकर संजय लीला भंसाली के नाम ओपन लेटर लिख दिया था। इसमें उन्होंने फिल्म में जौहर और सती दृश्य दिखाए जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद अब पत्रकार बरखा दत्त ने भी फिल्म पद्मावत देखने के बाद एक ट्वीट पोस्ट किया है। पोस्ट में बरखा लिखती हैं, ‘मैं वाकई फिल्म पद्मावत देखना चाहती थी। तो मैंने देखी। फिल्म में दिखाया गया ‘जौहर’ एक एतिहासिक तथ्य है। लेकिन आप इस तथ्य को खूबसूरत रिबन में बांध कर कैसे पेश कर सकते हैं। मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत आत्मबलिदान कभी नहीं देखा। यह मुझे परेशान कर रहा है जो बहुत ही घिनौना है।’ बरखा ने यह ट्वीट कर साथ में लिखा मेरा कॉलम। दरअसल बरखा ने फिल्म देखने के बाद वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखा है जिसमें वह फिल्म में दिखाए गए ‘जौहर’ के बारे में विस्तार से बात कर रही हैं।

I wanted to love #Padmaavat; Then I Watched It. Jauhar is a historical fact but how can you dress it up in ribbons and bows? I have never seen Mass Self Immolation look so pretty. That's disturbing- and disgusting. My column https://t.co/jzLCV5Ll4X

— barkha dutt (@BDUTT) February 7, 2018