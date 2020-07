Ashoke Pandit: अशोक पंडित ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बरखा दत्त का एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में बरखा दत्त कश्मीर के हालातों पर रिपोर्टिंग करती दिख रही हैं। अशोक पंडित के मुताबिक अपने वीडियो में वह कश्मीरी हिंदुओं की कम और मुस्लिमों के बारे में ज्यादा चिंता करती दिख रही हैं। इस बीच अशोक ने बरखा दत्त को झूठी भी कहा। इस काफी पुराने वीडियो को पोस्ट कर अशोक पंडित ने अपने ट्वीट में लिखा-‘#ApologiseBarkha झूठ बोलने और लाखों #kashmiriHindus लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, जिन्होंने सबसे बड़े नरसंहार का सामना किया।’

सोशल मीडिया पर बरखा दत्त का ये वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो की वजह से हैशटैग ‘अपोलोजाइस बरखा दत्त’ ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो को देखने और अशोक पंडित के पोस्ट करने के बाद कई सारे कमेंट्स सामने आने लगे। अशोक पंडित के समर्थन में कई सारे लोग बोलते दिखाई दिए। माधव नाम के एक यूजर ने लिखा- ‘माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं इन्हें एंटी हिंदू हैं ये और प्रो कांग्रेसी हैं ये।’

अशोक कुमार नाम के शख्स ने कहा- ‘अब हाई टाइम है, हम बरखा दत्त से माफी मांगने के लिए तो कह रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वह इस्लामिक जेहाद से कितना करीब हैं। फारुख अब्दुल्लाह के कितने करीब हैं।’ एक ने लिखा- ‘हिंदू विरोधी होने का इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए?’

#ApologiseBarkha for speaking lies & hurting the sentiments of lacs of #kashmiriHindus who have suffered the worst ever genocide.

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) July 22, 2020