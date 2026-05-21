इस साल की शुरुआत में अनुभूति कश्यप ने चर्चित #MeToo ड्रामा Accused बनाई थी, और अब कुछ ही महीनों बाद उनके भाई अनुराग कश्यप भी इसी विषय पर अपनी फिल्म ‘बंदर’ लेकर आ रहे हैं। बॉबी देओल स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर गुरुवार, 21 मई को रिलीज हुआ, जिसने कहानी की झलक दिखाई।
फिल्म में बॉबी देओल समर मेहरा नाम के एक पुराने टीवी स्टार का किरदार निभा रहे हैं, जो अपनी फ्लर्ट करने वाली आदतों के लिए जाना जाता है। ट्रेलर में वह कहते हैं कि उन्हें खुद से डर लगता है- कभी खुद को अच्छा इंसान समझते हैं, तो कभी बेहद बुरा।
इसके बाद उनकी मुलाकात एक महिला से होती है, जिसका किरदार सपना पब्बी निभा रही हैं। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर होती है और यहीं से समर की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि महिला ने उन पर रेप, ब्लैकमेल और वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि समर खुद को बेगुनाह बताते हैं।
एक अन्य दृश्य में पुलिस समर से पूछताछ करती नजर आती है। उनके निजी मैसेज खंगाले जाते हैं और उन पर कम उम्र की लड़कियों से न्यूड तस्वीरें मांगने तथा उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए जाते हैं। समर महिला को “स्टॉकर” बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जेल जाना पड़ता है।
ट्रेलर में एक लाइन दिखाई जाती है- Justice swipes left, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि यह ऐसे आदमी की कहानी है जिसे न्याय व्यवस्था ने ठुकरा दिया। समर लगातार अपने वकील, जिसका किरदार सान्या मल्होत्रा निभा रही हैं, से कहते रहते हैं, ‘मैं बेगुनाह हूं।’
फिल्म में सबा आजाद भी समर की एक प्रेमिका के रूप में नजर आएंगी। फिल्म का दावा है कि इसकी कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है।
‘बंदर’ की कहानी सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखी है। अनुराग कश्यप के साथ साक्षी मेहता लाउ को भी सह-निर्देशक का श्रेय दिया गया है। फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
2025 में ‘बंदर’ को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) के स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में भी दिखाया गया था। इससे पहले SCREEN को दिए इंटरव्यू में बॉबी देओल ने कहा था कि वह लंबे समय से अनुराग कश्यप के साथ काम करना चाहते थे।
उन्होंने कहा, “मुझे पता था कि एक अभिनेता के तौर पर मैं उनसे बहुत कुछ सीखूंगा। मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर था। न कोई वर्कशॉप हुई, न ही उन्होंने मुझे पूरी स्क्रिप्ट दी।”
बॉबी ने बताया कि उन्होंने ‘एनिमल’ की सफलता के बाद ‘बंदर’ पर काम शुरू किया और यह समझने की कोशिश की कि दर्शकों को उनके किरदार में ऐसा क्या पसंद आया था।
उन्होंने कहा, ‘मैं सोचता रहा कि ‘एनिमल’ में मैंने ऐसा क्या अलग किया कि लोग मुझे नए नजरिए से देखने लगे। मैंने फिल्म दोबारा देखी, लेकिन जवाब नहीं मिला। मैं मुश्किल से एक घंटा सोता था और अगले दिन 12 घंटे शूटिंग करता था। लेकिन सेट पर पहुंचते ही सब कुछ सहज हो जाता था।’
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