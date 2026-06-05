Bandar Movie First Review: ‘देव डी’ और ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ जैसी कई फिल्में बनाने वाले निर्देशक अनुराग कश्यप की नई फिल्म ‘बंदर’ आज 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल लीड रोल निभाते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा उनके साथ सपना पब्बी, सान्या मल्होत्रा, सबा आजाद, इंद्रजीत सुकुमुरान, राज बी शेट्टी और जितेंद्र जोशी समेत कई सितारे दिखाई दिए।

सिनेमाघरों में ‘बंदर’ की टक्कर वरुण धवन स्टारर फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ से हुई है, क्योंकि वरुण की फिल्म भी शुक्रवार को ही थिएटर्स में आई है। इसके अलावा बीते दिन राम चरण की ‘पेद्दी’ भी थिएटर्स में आ चुकी है। अब देखना होगा कि इन तीनों फिल्मों में से कौन बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारती है। हां अगर आप ‘बंदर’ देखने का प्लान बना रहे हैं, तो उसका रिव्यू यहां पढ़ सकते हैं।

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