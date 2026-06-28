सीरियल बालिका वधू से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली टीवी एक्ट्रेस सादिया सिद्दीकी ने अपने हेल्थ से जुड़े संघर्षों और अपने करियर में आए उतार चढ़ाव के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू दिया। इस बातचीत में एक्ट्रेस काफी सारी ऐसी बातों पर बात करती दिखी जिसे सुनने के बाद कोई भी हैरान हो जाए। उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब वो ये जीवन खत्म करना चाहती थीं। उनका कहना है कि अपनी डायरी के पीछे उन्होंने करीब सुसाइड करने के 10 तरीके लिखे थे।

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सादिया सिद्दीकी 8 साल तक रही बीमार

सादिया सिद्दीकी ने अपने करियर में कई सारे सीरियल्स में काम किया, इसके अलावा 1994 में शाहरुख खान के साथ उन्होंने फिल्म कभी हां कभी ना में उनकी छोटी बहन का किरदार निभाया था। हाल ही में सादिया सिद्दीकी ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई सेंसिटिव बातों पर भी बात की।

होस्ट ने उनके अब तक के सबसे कठिन समय के बारे में पूछा तो सादिया ने बताया कि ‘ऐसे बहुत सारे मौके रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं करीब 8 सालों के लिए बीमार रही। मुझे 8 साल लग गए अपने पैरों पर वापस खड़ा होने के लिए। उस सम मैंने अपना बहुत सारा काम भी खो दिया था क्योंकि मैं उस समय दुनिया से छिप रही थी। वो मेरे लिए काफी मुश्किल समय था।’

जब सादिया सिद्दीकी डिप्रेशन में चली गईं

एक्ट्रेस ने बताया कि ‘वो उससे पहले कभी भी बीमार नहीं पड़ी थीं। उन्हें दवाई खाना भी पसंद नहीं था। सादिया ने बताया, मैं पहले कभी इतना बीमार नहीं हुई थी, मैंने सिरदर्द की दवाई भी नहीं खाई थी, बुखार में भी मैं सोचती थी कि सात दिन में ठीक हो जाएगा तो मैं बस पानी पीती थी। मैं ही चाहती थी कि मैं दवाइयां खाऊं, वो समय मुश्किल था।’

होस्ट ने उनसे पूछा कि ‘उनके साथ क्या हुआ था, तो एक्ट्रेस बताती है, मेरा स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पहली बार हो रहा था। उसकी वजह से मुझे हाइपरथायरायडिज्म हो गया, जिसने मेरी आंखो और उसकी रोशनी को काफी प्रभावित किया। मैं लगातार दवाइयों पर थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी।’

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डायरी में लिखे सुसाइड करने के 10 तरीके

इसके बाद सादिया ने हंसते और झिझकते हुए बताया कि ‘मैंने अपनी डायरी में 10 तरीके लिखे थे सुसाइड करने के। मतलब मैं बस सोच रही थी, ये सब खत्म करने के बारे में। कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन मुझे आज खुशी है कि मैंने ऐसा नहीं किया। वो एक दौर था, डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन, मेरी पूरी फिजिकल हेल्थ भी बदल चुकी थी। मेरा वजन बहुत बढ़ गया था, चेहरा बदल गया था। मेरे मन में बहुत सवाल थे।’

एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उस समय अपने साथ बुरा होता देखकर वो भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने लगी थी। लेकिन उन्होंने अपने आप पर काफी काम किया और उनके घरवालों और दोस्तों ने इसमे उनकी काफी मदद की।

बता दें कि एक्ट्रेस सादिया सिद्दीकी को ‘बालिका वधू’ के अलावा’ ‘बनेगी अपनी बात’, ‘ससुराल गेंदा फूल’, ‘तू सूरज मैं सांझ पियाजी’, ‘सात फेरे’ और ‘रंगरसिया’ जैसे तमाम सीरियल्स में काम किया है। उन्होंने दूरदर्शन के क्लासिक शो ‘व्योमकेश बख्शी’ में भी काम किया था।