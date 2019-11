Bala Box Office Collection Day 6: आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘बाला’ जी भर के बॉक्स ऑफिस पर कमाई लपेट रही है। अब तक आयुष्मान की फिल्म 6 दिनों में 65 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। फिल्म बाला को देखने के लिए दर्शक अभी भी सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। फिल्म बाला अपने धमाकेदार कलेक्शन करने के साथ साथ एक के बाद एक नए नए रिकॉर्ड बना रही है औऱ दूसरी फिल्म के रिकॉर्ड्स भी तोड़ रही है। आयुष्मान की फिल्म ने पहले उन्ही की फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ सबसे बेहतरीन ओपनिंग वाली फिल्म बनके दिखाया। तो वहीं आयुष्मान की इस फिल्म ने 4 दिन के भीतर 50 करोड़ कमा लिए थे।

ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक- बाला 5वें दिन भी जबरदस्त कमाई कर चुकी है। अब 6th डे में भी फिल्म धमाल मचा सकती है। पहले वीक में शुक्रवार को फिल्म ने 10.15 करोड़ रुपए कमाए, शनिवार को फिल्म का कलेक्शन रहा-15.73 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म बाला ने कमाए 18.07 करोड़ रुपए। सोमवार को फिल्म ने लपेटे 8.26 करोड़ रुपए। मंगलवार को फिल्म ने कमाए 9.52 करोड़ रुपए। टोटल फिल्म कमा चुकी है 61.73 करोड़ रुपए।

#Bala is unstoppable on Day 5 [Tue], aided by the holiday [#GuruNanakJayanti]… Eyes ₹ 75 cr [+/-] total in Week 1… Fri 10.15 cr, Sat 15.73 cr, Sun 18.07 cr, Mon 8.26 cr, Tue 9.52 cr. Total: ₹ 61.73 cr. #India biz… Director Amar Kaushik’s second solid Hit [#Stree].

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 13, 2019