लोकसभा के बाद राज्यसभा में नागरिकता संशोधन कानून 2019 (citizenship amendment bill 2019) पास होने के बाद कुछ लोगों के चेहरे खुश दिखाई दे रहे हैं तो तमाम कई लोग इस बिल के खिलाफ बयानबाजी और प्रदर्शन कर रहे है। स्वरा भास्कर के अलावा इस बिल के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जावेद ने अपने ट्वीटर पर शायराना अंदाज में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हमला बोला है। जावेद ने ट्विटर हैंडल से कौसर मुनीर की एक शायरी शेयर की है। शायरी के अल्फाज़ कुछ इस तरह हैं, ”इस्लामी नाम, नमाजी बाप, खुदा का ताब, जो कर न सका…एक कागज के पुरजे ने वो काम कर दिया।” जावेद ने इन पंक्तियों को शेयर करते हुए Condolences लिखर नागरिकता संशोधन कानून पर निशाना साधा है।

अपने इन अल्फाजों को लेकर कुछ लोग जावेद के खिलाफ बोल रहे हैं तो कई उनके समर्थन में लिख रहे हैं। @amitsanwal08 ने लिखा, सरकारें आती जाती रहेंगी, सच्चा हिन्दुस्तानी दिल में मोहब्बत लिए ही चलेगा। @Vishal05911865 ने लिखा, काश पाकिस्तान क्रिकेट match जीतने के बाद यहां के कुछ लोग फटाके ना फोड़ते / दिवाली ना मनाते तो आज ये नौबत नही आती। एक अन्य यूजर ने लिखा, वो हिंदू भी नहीं है, जो इंसान ना हो पाया! जावेद के इस ट्विट पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं।

इससे पहले भी जावेद ने नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ एक ट्विट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, ‘क्या CAB ड्राइवर से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि जहां पैसेंजर जाना चाहे वहां लेकर जाए न कि जहां वह ले जाना चाहता है?’ बात अगर जावेद जाफरी के वर्क फ्रंट की करें तो इन दिनों वह अपनी फिल्म बाला को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में उन्होंने आयुष्मान खुराना के दोस्त की भूमिका निभाई है। उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया है। फिल्म के बाद अब वह अपने ट्वीटर पोस्ट को लेकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।

Isn’t the CAB driver supposed to go where the passengers want and not where he wants ?? #justasking

