Bal Thackeray Biopic Movie Teaser, Trailer: ठाकरे का टीजर रिलीज, दंगों के सीन और नवाज का फर्स्ट लुक देख रह जाएंगे हैरान

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म ‘ठाकरे’ का टीजर रिलीज कर दिया गया है। शिवसेना के लीडर बाल ठाकरे की जिंदगी पर आधारित फिल्म ‘ठाकरे’ का टीजर काफी प्रभावक है। इस फिल्म का टीजर ब्लैक एंड व्हाइट कलर में पेश किया गया है जो दर्शक पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ता नजर आता है। फिल्म का टीजर बहुत ही ड्रमैटिक और ग्रैंड तरह से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ट्रेलर के शुरुआत में चारो ओर आतंक का साया दिखाया गया है, जिससे कोई नहीं बच पाता। इस दृश्य में दंगे होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरे ही शॉर्ट में नवाजुद्दीन का फर्स्टलुक सामने आता है।

बाल ठाकरे का किरदार निभाने वाले नवाजुद्दीन कैरेक्टर में इस तरह घुस गए हैं कि पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। एक टक देखने में लगता है जैसे सामने बाल ठाकरे ही हों। इस टीजर को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए नवाज लिखते हैं, ‘मैं आभारी हूं और मुझे गर्व है कि मुझे देश के रियल किंग का किरदार निभाने का मौका स्क्रीन पर मिला।’

It’s an honour and pride to portray the Real King of the Country on Screen.

Here comes the TEASER of #Thackeray

Hearty Thanx to Shri @uddhavthackeray Sir, Shri @rautsanjay61, Shri @SrBachchan Sir and Abhijit Pansehttps://t.co/cYHRUkdJEu

— Nawazuddin Siddiqui (@Nawazuddin_S) December 21, 2017