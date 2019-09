बाहुबली प्रभास ने 18 महीने तक इस एक्ट्रेस को किया डेट, ब्रेकअप के बाद हुए अलग

Prabhas: बाहुबली (Bahubali) सुपरस्टार प्रभास इंडस्ट्री की हर एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन पर कमाल का जादू छलकाते हैं। अभी तक प्रभास का नाम साउथ एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी से जोड़ा जाता रहा है। लेकिन प्रभास साउथ की एक और बहुत फेमस एक्ट्रेस को डेट कर चुके हैं। काजल अग्रवाल ने प्रभास के साथ कई साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया है। इस जोड़ी को साउथ इंडस्ट्री में बेस्ट मेन लीड जोड़ियों में से एक माना जाता है।

फैंस इन्हें साथ स्क्रीन पर देखना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि दोनों की कैमेस्ट्री काफी जबरदस्त है। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वक्त था जब दोनों रील लाइफ ही नहीं रियल लाइफ में भी एक दूसरे के करीब थे। रिपोर्ट के अनुसार ‘साहो’ सुपरस्टार प्रभास और काजल अग्रवाल दोनों ने करीब 18 महीनों तक एक दूसरे को डेट किया था। दोनों की ट्यूनिंग काफी अच्छी बैठी हुई थी। लेकिन इस बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था जिसके बाद से दोनों की राहें जुदा हो गईं।

हालांकि काजल अग्रवाल ने कभी भी प्रभास से अपने रिलेशनशिप की बात को जगजाहिर नहीं किया। साल 2011 से काजल और प्रभास ने साउथ की फिल्मों में साथ काम करना शुरू क्या था। इन दोनों ने दो जबरदस्त हिट फिल्में दी थीं- मिस्टर परफेक्ट और डार्लिंग। फिलहाल इन दोनों स्टार्स की राहें जुदा हैं लेकिन अकसर प्रभास और काजल एक दूसरे के बारे में अच्छी-अच्छी बातें करते देखे जाते हैं।

Loved his career trajectory , enjoyed working with him in the past. Always wish him the best and very proud of how he's taken Telugu cinema to a global level… https://t.co/xqxsufC6f1

— Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) September 19, 2019