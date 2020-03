साउथ फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास पिछले साल बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के साथ फिल्म साहो में नजर आए थे। प्रभास के फैंस ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि दुनियाभर में लोग उन्हें प्यार करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साहो के मेकर्स ने अब इस फिल्म को जापान में रिलीज करने का फैसला किया है। फिल्म के जापानी वर्जन के रिलीज से पहले प्रभास ने इसके प्रमोशन के दौरान अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर मैसेज दिया है। इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें प्रभास जापानी भाषा में फैंस को फिल्म के बारे में बताते नज़र आ रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

