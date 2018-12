VIDEO: ‘बाहुबली’ प्रभास ने अनुष्का शेट्टी संग रिश्तों पर आखिरकार तोड़ी चुप्पी, बताया कैसे हैं रिश्ते

कॉफी विद करण के छठे सीज़न में कई दिलचस्प जोड़ियों ने दस्तक दी है। इस शो पर जहां पहली बार अजय देवगन अपनी पत्नी काजोल के साथ नज़र आए थे वहीं बॉलीवुड के लोकप्रिय रैपर और सिंगर बादशाह और दिलजीत ने भी पहली बार कॉफी विद करण के शो पर एंट्री की थी। इसी कड़ी में साउथ के तीन सुपरस्टार्स का नाम जुड़ने जा रहा है। फिल्म बाहुबली के साथ ही भारत और दुनिया भर में सफलता का डंका बजाने वाले डायरेक्टर एस एस राजामौली, एक्टर प्रभास और राना दग्गुबाती कॉफी विद करण पर पहली बार नज़र आने वाले हैं।

हाल ही में कॉफी विद करण के इस एपिसोड के प्रोमो रिलीज़ हुए हैं। इन प्रोमो में करण बताते हैं कि इन तीनों सुपरस्टार्स को अपने शो पर लाने के लिए उन्हें कितने प्रयत्न करने पड़े हैं। करण ये भी पूछते हैं कि क्या प्रभास पहली बार किसी टीवी शो पर पहुंचे हैं? इस पर प्रभास कहते हैं कि बेहतर होगा कि लोग मुझे फिल्मों में ही देखें। इसके अलावा करण जौहर प्रभास से उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में सवाल करते हैं। प्रभास कहते हैं कि वे अभी सिंगल हैं। इसके बाद करण प्रभास से अनुष्का शेट्टी के साथ रिलेशनशिप स्टेट्स को लेकर सवाल पूछते हैं। प्रभास कहते हैं कि अनुष्का और उनके बीच रिलेशनशिप की अफवाह को करण जौहर ने ही फैलाया है। इसके बाद करण पूछते हैं कि क्या प्रभास ने कॉफी विद करण के शो पर झूठ बोला है तो प्रभास इस सवाल पर हामी भरते हैं। जाहिर है, ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने ये झूठ अनुष्का शेट्टी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर बोला है या फिर किसी और सवाल को लेकर।

For the first time on television, the superstars from the South grace the Koffee couch! In conversation with @ssrajamouli, @ranadaggubati, and #Prabhas next Sunday on #KoffeeWithKaran. #KoffeeWithTeamBaahubali pic.twitter.com/XR5dSiecr4

— Star World (@StarWorldIndia) December 16, 2018