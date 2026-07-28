रैपर बादशाह और ईशा रिखी इस समय अपनी शादी की वजह से काफी चर्चा में हैं। कुछ समय पहले रैपर की ईशा रिखी के साथ गुपचुप शादी की तस्वीरों ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी थी, जिसके बाद अब वहीं शादी एक बार फिर से चर्चा में है। अपनी शादी में चल रही अनबन की खबरों पर ईशा रिखी ने चुप्पी तोड़ी है।

उनका कहना है कि वो और ज्यादा दिखावा नहीं कर सकती हैं। अब उन्होंने डर के बजाय हिम्मत दिखाने का फैसला लिया है, साथ ही ईशा ने ये भी माना कि काफी समय से उनकी जिंदगी में सब ठीक नहीं चल रहा है।

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ईशा रिखी और बादशाह की शादी में अनबन

ईशा रिखी ने अपने बादशाह के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने हैरान कर देने वाली बातों को खुलासा करते हुए कहा, ‘कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनके कोई प्रत्यक्ष निशान नहीं होते। काफी समय तक मैं चुप रही क्योंकि मुझे डर लगता था। मुझे लगता था कि मेरे पति का प्रभाव, शक्ति और संसाधन इतने अधिक हैं कि मैं खुद को समझाती रही कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित है।’

उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, ‘चुप रहने का मतलब ये नहीं था कि मुझे सब मंजूर है। यह तो अस्तित्व बचाने का तरीका था। आज मैं डर के बजाय साहस चुन रही हूं। हो सकता है मैं पूरी कहानी बताने के लिए तैयार न हूं, लेकिन मैं आखिरकार यह दिखावा करना बंद करने के लिए तैयार हूँ कि सब कुछ ठीक था।’

इंडस्ट्री से मिला सपोर्ट

इस पोस्ट के सामने आते ही इंडस्ट्री के कई लोगों के रिएक्शन इस पोस्ट पर देखने मिले। एक्ट्रेस सना मकबूल, प्रियाल गोर, चेतना पांडे समेत कई लोगों ने रिएक्शन देते हुए ईशा को हिम्मत रखने की सलाह दी।

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बादशाह से शादी के बाद ईशा नाखुश

बादशाह और ईशा रिखी के रिश्ते में खटास की खबरों ने तब जोर पकड़ा, जब ईशा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में उनकी जिंदगी से जुड़े कई खास पल नजर आ रहे थे। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, “हर तूफान एक सबक है और हर प्रार्थना एक उम्मीद है।”

बता दें कि ईशा रिखी बादशाह की दूसरी पत्नी हैं। उनकी पहली पत्नी जैस्मीन मसीह थी जिनसे रैपर ने साल 2020 में तलाक ले किया था। उस शादी से बादशाह की एक बेटी भी हैं, जिसका नाम जेसेमी ग्रेस मसीह सिंह हैं, उनका जन्म साल 2017 में हुआ था। साल 2026 में बादशाह और ईशा रिखी की गुपचुप रचाई गई शादी की तस्वीरें सामने आई थीं।