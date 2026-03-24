रैपर और सिंगर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है। दरअसल ईशा रिखी की मां पूनम रिखी ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। इन तस्वीरों में बादशाह और ईशा शादी की रस्में निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे पता चला है कि बादशाह और ईशा ने शादी कर ली है।

शेयर की गई तस्वीरों में बादशाह ब्राउन कुर्ता और गोल्डन साफा पहने दिख रहे हैं, जबकि ईशा लाल सलवार-सूट में नजर आ रही हैं। कुछ तस्वीरों में दोनों एक-दूसरे को वरमाला पहनाए मुस्कुराते हुए पोज देते दिखाई दे रहे हैं। पूनम रिखी ने इन तस्वीरों को के साथ कैप्शन में लिखा है- भगवान आशीर्वाद दे। इस पोस्ट के बाद अटकलों को और हवा मिल गई है।

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हालांकि, अब तक बादशाह और ईशा रिखी ने आधिकारिक तौर पर शादी की पुष्टि नहीं की है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बादशाह और ईशा पिछले करीब चार साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों की मुलाकात दोस्तों के जरिए एक पार्टी में हुई थी, जिसके बाद धीरे-धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया।

ईशा रिखी की बात करें तो वह चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और उन्होंने 2013 में पंजाबी फिल्म Jatt Boys Putt Jattan De से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्म Nawabzaade में भी काम किया।

वहीं, बादशाह की यह पहली शादी नहीं है। इससे पहले वह जैस्मिन मसीह के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन साल 2020 में दोनों अलग हो गए थे। उनकी एक बेटी भी है, जिसकी परवरिश दोनों मिलकर कर रहे हैं।

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