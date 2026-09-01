रैपर-सिंगर बादशाह और पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी ने सोमवार को अपने तलाक की खबरों को कन्फर्म कर दिया है। दोनों ने अपने-अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट शेयर कर इस खबर की पुष्टि की। बता दें कि बादशाह और ईशा ने लगभग पांच महीने पहले गुपचुप तरीके से एक निजी समारोह में शादी की थी।

शादी के बाद दोनों के बीच अनबन की खबरें भी सामने आई। सोशल मीडिया रिखी ने कई ऐसे पोस्ट शेयर किए गए, जो इनके रिश्ते में खटास की तरफ इशारा कर रहे थे। अब आखिरकार दोनों ने एक पोस्ट शेयर कर अपने तलाक को कन्फर्म कर दिया है।

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अलग हुए बादशाह और रिखी

बादशाह ने जो स्टेटमेंट शेयर किया उसमे लिखा था, “मैं और ईशा रिखी आपसी सहमति से अलग होने और अपनी-अपनी राह पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हैं। यह फैसला हमने एक-दूसरे के सम्मान के साथ लिया और हम सभी से इस समय हमारी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील करते हैं।”

स्टेटमेंट में आगे लिखा था, “इस मामले पर यह हमारा एकमात्र बयान होगा। हम सभी से ईमानदारी से अनुरोध करते हैं कि हमारे रिश्ते को लेकर किसी तरह की अटकलें या अनुमान न लगाए जाएं।”

कुछ महीने पहले ईशा ने किया था पोस्ट

ईशा ने जुलाई में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था। उसमें लिखा था, “कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं, जिनके निशान दिखाई नहीं देते। लंबे समय तक मैं डर की वजह से चुप रही। मुझे लगता था कि मेरे पति के पास जो प्रभाव, ताकत और संसाधन हैं, उनके सामने मैं बेबस हूं। मुझे लगा कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है।

मेरी चुप्पी कभी सहमति नहीं थी, बल्कि यह खुद को बचाने का एक तरीका था। आज मैं डर की जगह हिम्मत को चुन रही हूं। हो सकता है कि मैं अभी पूरी कहानी बताने के लिए तैयार न हूं, लेकिन अब मैं यह दिखावा करना बंद करने के लिए तैयार हूं कि सब कुछ ठीक था।”

5 महीने पहले हुई थी ईशा और बादशाह की शादी

बादशाह और ईशा रिखी का रिश्ता इसी साल मार्च में सार्वजनिक हुआ था। तब ईशा की मां पूनम रिखी ने अपनी शादी की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे। इसके एक महीने बाद रैपर ने ईशा के साथ तस्वीरें पोस्ट की थीं, हालांकि उन्होंने उनका चेहरा नहीं दिखाया था। तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा था, “यूनिवर्स का लोगों को आपकी जिंदगी में लाने का तरीका बहुत अजीब होता है।”

बता दें कि ईशा रिखी रैपर बादशाह की दूसरी पत्नी थीं। सिंगर की पहली शादी जैस्मिन मसीह से हुई थी। दोनों का 2020 में तलाक हो गया था। दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम जेसीमी ग्रेस मसीह सिंह है। उनका जन्म 2017 में हुआ था।

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