कॉफी विद करण के सीज़न 6 में कई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इस सीज़न में रैपिड फायर लाइट्स, दिलचस्प गेस्ट्स के अलावा कई तरह के नए गेम देखने को मिल रहे हैं। इस सीज़न में सबसे पहले दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट नज़र आए थे और इसके बाद रणवीर सिंह और अक्षय कुमार की जोड़ी नज़र आई थी। खास बात ये है कि कॉफी विद करण सीज़न 6 में पहली बार अजय देवगन ने भी अपनी पत्नी के साथ उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस शो के लेटेस्ट एपिसोड में रैपर बादशाह के साथ एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ नज़र आने वाले हैं। स्टार वर्ल्ड ने हाल ही में इस एपिसोड से जुड़ा एक क्लिप जारी किया है।

करण जौहर ने अपने शो पर दिलजीत और बादशाह से कई दिलचस्प सवाल किए। दिलजीत हालांकि रैपिड फायर राउंड के दौरान थोड़े शर्माते हुए नज़र आए। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि वे किसे डेट पर ले जाना चाहेंगे और न ही उन्होंने ये बताया कि उन्हें किस को-स्टार के साथ काम करने में सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि उन्हें पसंद नहीं है जब उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें बार बार टोकती हैं या फिर उनकी लोकेशन्स के बारे में पूछती रहती हैं।

.@diljitdosanjh finds himself at the wrong end of @karanjohar‘s questions! #KoffeeWithDiljit #KoffeeWithKaran pic.twitter.com/1xclfSt2Ot

— Star World (@StarWorldIndia) December 9, 2018