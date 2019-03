Badla Box Office Collection Day 6: अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म दर्शकों द्वारा बेहद शानदार सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बताई जा रही है। अमिताभ और तापसी के फैन्स को फिल्म बहुत पसंद आई है। ऐसे फिल्म सिनेमाघरों में अच्छी खासी कमाई बटोरने में जुटी हुई है। फिल्म दिन ब दिन सिनेमाघरों में बेहतर प्रदर्शन कर दिखा रही है। ओपनिंग डे पर फिल्म ‘बदला’ ने 5.04 करोड़ रुपए कमाए थे। शनिवार को अमिताभ की फिल्म ने 8.55 करोड़ रुपए कमाए। रविवार को तापसी की फिल्म बदला ने 9.61 करोड़ रुपए जुटाए। तो सोमवार को भी फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की और 3.75 करोड़ रुपए कमाए। मंगलवार को भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। बिजी डे के बावजूद फिल्म ने 3.85 करोड़ रुपए कमाए। ऐसे में फिल्म बदला ने 30.80 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं फिल्म की ग्रॉस कमाई हो चुकी है- 36.34 करोड़ रुपए।

बता दें, फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही शानदार कमाई कर सबको संकेत दे दिया था कि ‘बदला’ शानदार कमाई करेगी। अंदाजे लगाए गए थे कि ओपनिंग डे पर फिल्म सिर्फ 3 करोड़ रुपए कमाएगी। लेकिन उम्मीद से ज्यादा हुई कमाई ने सभी को चौंका दिया था।

#Badla is displaying strong legs at the BO… Day 5 [Tue] is higher than Day 4 [Mon]… Eyes ₹ 35 cr+ Week 1, which is excellent… Fri 5.04 cr, Sat 8.55 cr, Sun 9.61 cr, Mon 3.75 cr, Tue 3.85 cr. Total: ₹ 30.80 cr. India biz. Gross BOC: ₹ 36.34 cr.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 13, 2019