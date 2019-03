Badla Box Office Collection Day 2: अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म ‘बदला’ 8 मार्च को रिलीज हो चुकी है। सिनेमाघरों में आते ही ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हो गई है। फिल्म की रूपरेखा, कहानी और किरदार तथा उनका काम खूब पसंद किया जा रहा है। ऐसे में माउथवर्ड के जरिए फिल्म देखने के लिए दर्शक सिनेंमाघरों तक पहुंच रहे हैं। पहले दिन फिल्म ने उम्मीद से ज्यादा कमाई की। माना जा रहा था कि ओपनिंग डे पर फिल्म 3 करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकती है।

लेकिन पहले दिन 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर के फिल्म ने वाह वाही लूटी। शुक्रवार को फिल्म ने 5.04 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं फिल्म की ग्रॉस कमाई रही 5.94 करोड़ रुपए। दूसरे दिन फिल्म ने कितनी कमाई की इस बारे में जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बता दें, तरण आदर्श ने इस फिल्म के कलेक्शन के आंकड़े अपने ट्विटर से जारी किए हैं। तरअ के मुताबिक दूसरे और तीसरे दिन में भी ये फिल्म अपनी पोजीशन कायम रखेगी।

#Badla goes from strength to strength on Day 1… Picked up speed late afternoon onwards at metros, with appreciable growth in evening… Strong word of mouth has come into play… Should witness substantial growth on Day 2 and 3… Fri ₹ 5.04 cr. India biz. Gross: ₹ 5.94 cr.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 9, 2019