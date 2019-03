Badla Box Office Collection Day 10: फिल्म बदला दर्शकों का दूसरे हफ्ते में भी सिनेमारों में मनोरंजन कर रही है। ‘बदला’ में मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू हैं। बेहद शानदार कमाई कर रही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कब की हिट साबित हो चुकी है। अभी भी फिल्म कमाई के मामले में लगातार ग्रोथ कर रही है। दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को फिल्म ने 4.05 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने 6.60 करोड़ रुपए कमाए इस हिसाब से फिल्म की टोटल कमाई हो चुकी है-48.65 करोड़ रुपए। फिल्म मे अब तक ग्रॉस कमाई-57.40 करोड़ रुपए की की है।ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म बदला हिट हो चुकी है। तरण कहते हैं कि फिल्म की लगातार ग्रोथ हो ही है। ऐसे में फिल्म अब तक 50 करोड़ की कमाई कर चुकी है।

सुजॉय घोष द्वारा बनाई गई बदला एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में तापसी और अमिताभ मुख्य भूमिका में कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वकील बनें अमिताभ बच्चन एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म को क्रिटिक्स ने भी अच्छे रिव्यू दिए थे। यही कारण है कि माउथ पब्लिसिटी अच्छी होने के चलते फिल्म को देखने के लिए दर्शक सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं।इससे पहले भी दोनों सितारे फिल्म ‘पिंक’ में साथ काम कर चुके हैं। ये फिल्म भी दर्शकों को काफी पसंद आई थी।

#Badla is a HIT… Witnesses solid growth on [second] Sat… Will cross ₹ 50 cr today [Sun]… Superb trending… Will score even after #Kesari release… Has potential to cross ₹ 75 cr… [Week 2] Fri 4.05 cr, Sat 6.60 cr. Total: ₹ 48.65 cr. India biz. Gross BOC: ₹ 57.40 cr.

