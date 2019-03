Badla Box Office Collection Day 12: अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म बदला कलेक्शन के मामले में हाई स्पीड में दौड़ रही है। फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में भी सिनेमाघरों में गति बनाए हुए हैं। दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को फिल्म ने 4.05 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने 6.70 करोड़ रुपए की कमाई की। रविवार को फिल्म का कलेक्शन रहा 8.22 करोड़ रुपए। वहीं सोमवार को फिल्म ने 2.80 करोड़ रुपए की कमाई की। ऐसे में अब तक फिल्म का कलेक्शन हो चुका है- 59.77 करोड़ रुपए। देशभर में फिल्म की ग्रॉस कमाई हुई है-70.52 करोड़ रुपए। फिल्म बदला ने मंगलवार को कितनी कमाई की इस बारे में जानना अभी बाकी है।

तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी किए हैं। साथ ही फिल्म की तारीफ करते हुए तरण ने लिखा है कि फिल्म मार्किट प्लेस मे ंधमाल मचा रही है। ‘बदला’ फिलहाल धीमी गति करने के मूड में नहीं है। इसी के साथ ही फिल्म ने एक रिकॉर्ड भी बना लिया है। तरण ने बताया कि ये फिल्म अमिताभ और तापसी की फिल्म पिंक की लाइफटाइम कमाई को भी पार कर चुकी है।

#Badla is dominating the marketplace… Refuses to slow down on weekdays… Will cross *lifetime biz* of #Pink in Week 2 itself… [Week 2] Fri 4.05 cr, Sat 6.70 cr, Sun 8.22 cr, Mon 2.80 cr. Total: ₹ 59.77 cr. India biz. Gross BOC: ₹ 70.52 cr.

