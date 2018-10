Badhaai Ho Box Office Collection Day 4: आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘बधाई हो’ देखने दर्शक सिनेमाघरों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। फिल्म दर्शकों को खूब हंसाने में कामयाब रही है। इसी के साथ ही फिल्म ने तीन दिन में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म को लेकर माना जा रहा था कि ओपनिंग डे पर फिल्म 5 से 7 करोड़ रुपए कमाएगी। ऐसे में फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी और बधाई हो ने 7.29 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने कमाए- 11.67 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने कमाए-12.50 करोड़ रुपए। इसी के साथ ही फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है- 31.46 करोड़ रुपए।

ड्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकांउंट से फिल्म के आंकड़े जारी किए हैं। तरण फिल्म की तारीफ करते हुए लिखते हैं, ‘फिल्म अनस्टॉपेबल है। तीसरे दिन में फिल्म ने डबल डिजिट्स में धमाल किया है। तीसरे दिन को मिलाकर फिल्म ने 31.46 करोड़ रुपए की कमाई की है।’

#BadhaaiHo is UNSTOPPABLE… Hits double digits yet again on Day 3 [Sat]… Thu 7.29 cr, Fri 11.67 cr, Sat 12.50 cr. Total: ₹ 31.46 cr. India biz… Eyes ₹ 45 cr [+/-] extended weekend, which is PHENOMENAL.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 21, 2018