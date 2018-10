Badhaai Ho Box Office Collection Day 3: आयुष्मान खुराना और सान्या मल्होत्रा की फिल्म ‘बधाई हो’ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। आयुष्मान अपनी बेहतरीन अदाकारी और अपनी ‘हटकर’ फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। पहले ‘विक्की डोनर’, फिर ‘शुभ मंगल सावधान’ और अब आयुष्मान ‘बधाई हो’ लेकर आ चुके हैं। फिल्म में नीना गुप्ता और गजराज राव भी हैं। इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 7.29 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 11.67 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ ही फिल्म की टोटल कमाई हो गई है-18.96 करोड़ रुपए। फिल्म को लेकर अनुमान लगाए जा रहे थे कि बधाई हो पहले दिन में 6 से 8 करोड़ रुपए की कमाई तो कर ही लेगी। वहीं ये फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी। तीसरे दिन के कलेक्शन पर फिलहाल अभी नजर बनी हुई है।

फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को बेहद पसंद आया था। गाने भी यूथ के बीच काफी पॉपुलर हो चुके हैं। करीब 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को लेकर अब उम्मीदें हैं कि लॉन्ग वीकेंड में फिल्म ताबड़तोड़ कमाई करेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि वीकेंड तक फिल्म 30 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर सकती है।

#BadhaaiHo is on a winning streak… Is SUPERB on Day 2… Eclipses biz of *all films* in the marketplace [new + holdover titles]… Thu 7.29 cr, Fri 11.67 cr. Total: ₹ 18.96 cr. India biz… Expect BIGGER NUMBERS on Sat and Sun.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 20, 2018